Страны Балтии отвергли причастность к атакам украинских дронов на Россию 5 10.04.2026, 23:59

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МИД Литвы сделал заявление.

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы заявили, что никогда не разрешали Украине использовать свое небо для ударов БПЛА по целям, расположенных на территории России. Совместное заявление министров иностранных дел трех стран опубликовано на сайте литовского МИД.

Позиция была доведена до временных поверенных в делах РФ в Таллинне, Риге и Вильнюсе во время встреч, прошедших в конце марта, указано в заявлении. «Несмотря на официальный ответ, Россия продолжает распространять ложь»,— утверждают министры. Они заявили о том, что страны Балтии сохраняют полную солидарность с Украиной, а также призвали Россию остановить боевые действия.

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