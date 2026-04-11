В российской Твери раздались громкие взрывы

В российской Твери раздались громкие взрывы3
- 11.04.2026, 10:33
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Сообщается об атаке дронов на нефтебазу.
В российской Твери местные жители сообщили о серии взрывов в ночь на 11 апреля. В соцсетях обнародовали видео, на которых зафиксированы вспышки над городом.
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.
«Местные жители сообщали по меньшей мере о трех взрывах над городом этой ночью», — говорится в сообщении.
Согласно предварительному OSINT-анализу обнародованных кадров очевидцев, источник свечения, вероятно, находится в районе нефтебазы «Тверьнефтепродукт», которая является дочерним предприятием компании «Сургутнефтегаз».
На момент публикации материала российские власти не предоставляли никаких официальных комментариев относительно сообщений о взрывах или возможных последствиях инцидента.