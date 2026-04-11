Этика свободных 8 Николай Статкевич

11.04.2026, 12:11

7,550

Николай Статкевич

Свобода дает шанс быть в гармонии с собой.

Зачем мы пришли в этот мир, если неизбежно уйдём в небытие? Почему мы, в отличие от других обитателей Земли, это понимаем? Для природы, для жизни на нашей планете всё просто и понятно. Смысл — в сохранении, в бессмертии рода, племени, расы, человечества, что проявляется через бесконечные смерти и рождения отдельных людей. Но какой в этом смысл лично для меня? Почти каждый задавал себе этот вопрос в детстве или юности. Не найдя ответа, большинство старается не думать о неизбежном конце и прожить отпущенное как можно комфортнее — разумеется, в соответствии со своим пониманием комфорта.

Но в любой более или менее значимой человеческой общности почти всегда есть люди, готовые рисковать своим комфортом и даже жизнью ради неких абстрактных идеалов. Среди большой группы людей всегда найдётся тот, кто не смирится с несправедливостью, подлостью или унижением. Что заставляет таких людей жертвовать конкретными благами ради нематериального? Зачем они?

В родовой памяти каждого человека заложены разные модели поведения. В определённых обстоятельствах мы способны (или не способны) проявить заложенную природой и предками тихую упорность земледельца, азарт и жажду добычи охотника, боевое неистовство воина, холодную решимость лидера. В каждом из нас также живут раб и свободный человек. Раб говорит: «Приспособься и выживи любой ценой». Свободный отвечает: «Выбери свой достойный путь. Помни, что достоинство — это обязанность перед единственным судьёй — собственной совестью». Мы осознанно или нет всю жизнь делаем выбор между ними.

Мы также выбираем, кем нам быть, зачем жить, к чему стремиться. Или — не стремиться, а просто плыть по течению, воспринимая жизнь как крестьянин воспринимает погоду или власть — как обстоятельства, не зависящие от нас. Это тоже выбор.

На наш выбор влияют жизненные обстоятельства, СМИ, искусство, религия, история, примеры людей вокруг — они «активируют» те или иные модели поведения. Пример достоинства одного пробуждает достоинство в других. Так же и подлость рождает подлость, пример свободного человека — желание быть свободным, а рабское поведение множит рабов.

Людей, способных быть свободными и противостоять воле власти или большинства, немного. Но именно они — возможность альтернативы. Если условия жизни общества ухудшаются или его моральное состояние падает, оно может оказаться под угрозой исчезновения. Этические нормы возникли не случайно — это результат моральной эволюции и отбора. Аморальные общества теряют жизнеспособность. Свободные люди, способные к самостоятельной моральной позиции, — это сигнал тревоги и возможный путь к спасению.

Время ускорилось, и видно, что наиболее конкурентоспособны общества, основанные на идеалах свободы. В них тоже есть давление общества и необходимость подчиняться законам, но эти законы устанавливаются через общественный компромисс, в котором каждый может участвовать. При диктатуре же законы навязывает один человек или группа людей силой. Подчинение общей воле, выработанной компромиссом, — необходимость. Подчинение воле одного — унижение. Диктатура прежде всего стремится сохранить контроль, подавляя общество и лишая его энергии развития. Она пробуждает в людях раба.

Всё имеет своё место в этой большой игре природы. Наверное, нужны и люди с психологией рабов. Но когда они начинают доминировать, когда свободных становится так мало, что они устают быть свободными — общество деградирует. Свободных часто не любят — как не любят непонятное. Их достоинству завидуют те, кто не способен на него. Но когда общество заходит в тупик, оно обращается к свободным в поисках выхода. Когда свободных становится больше, когда за ними идут симпатии и надежды большинства — общество становится свободнее.

Несвободное общество нашего времени часто разобщено. Оно воспринимает реальность через искусственные образы, создаваемые медиа. Такое общество беззащитно перед теми, кто контролирует «окно в мир». Оно не способно объединиться без солидарности свободных людей, проявленной через их действия. Чем менее свободно общество, тем выше цена свободы — и тем больше в ней смысла. Чтобы люди собрались вокруг огня свободы, кто-то должен поднять факел.

Самая тяжёлая жертва свободного человека — поступок, противоречащий его моральному чувству, но совершаемый ради свободы других. Это может случиться, когда остановить насилие диктатуры можно только силой. Ненасильственное сопротивление эффективно лишь тогда, когда у режима есть моральные ограничения.

Свобода не делает человека счастливым. Но есть люди, которые не могут жить без неё. Для них свобода — необходимое условие, чтобы просто быть. Отказ называть зло злом, уклонение от поступка, которого требует совесть, — шаг к внутреннему рабству. Предательство свободы расширяет несвободу вокруг. Свобода даёт шанс быть в гармонии с собой. Она возможна всегда — всё зависит от воли и мужества.

Можно ли быть свободным всю жизнь?

Только реализуя свою свободную волю, свой выбор — ты есть. Предназначение мужчины — быть. Предназначение женщины — сохранить того, кто есть, для будущих поколений. Если такого нет — она выбирает: сохранить себя или быть самой.

Загляни в себя. Кто ты? Кем можешь быть? Кем хочешь быть? Обязанность тех, кто чувствует в себе потребность в свободе — стремиться к ней. Прежде всего — перед собой, перед своим родом, перед страной и теми, кто ещё только почувствует жажду свободы.

Что мы можем противопоставить смерти и огромным силам мира? Только достоинство и стремление сделать этот мир хоть немного лучше. Разве этот выбор — твой вклад, твоя доброта и солидарность с будущими поколениями — не может быть смыслом?

Николай Статкевич, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com