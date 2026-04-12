Православные христиане празднуют Пасху 20 12.04.2026, 20:03

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Главные традиции и символы праздника в Беларуси.

Православные христиане Беларуси в воскресенье, 12 апреля, отмечают один из самых главных праздников верующих – Пасху.

Пасха – это праздник воскрешения Сына Божьего Иисуса Христа, которое символизирует победу жизни над смертью и призывает каждого верующего человека к очищению и обновлению души и сердца.

В этот великий праздник верующие по всему миру приходят в храмы для того, чтобы отметить это величайшее событие, веря в лучшее и с надеждой на благополучие.

Пасха – когда отмечать в 2026?

Пасху православные христиане в 2026-м году отмечают 12 апреля. Тогда как католики уже отметили этот праздник неделю назад – 5 апреля.

Праздник Светлой Пасхи не имеет четкой даты, и каждый год празднуется в разное время. Его дату определяют, исходя из лунного и солнечного календарей.

История праздника

Сейчас под Пасхой понимают праздник Воскресения Господнего. Однако ранее он отмечался как день освобождения иудеев из египетского рабства. Не зря иудейский праздник Песах созвучен христианской Пасхе.

По текстам Нового Завета, накануне в Страстную пятницу тело Иисуса Христа было снято с креста на горе Голгофе и погребено в пещере. Спустя три дня, после того, как ученики Христа пришли к месту погребения, выяснилось, что пещера пуста, а Сын Божий воскрес и предстал перед ними живым.

Христиане верят, что Иисус Христос, приняв мученическую смерть и воскреснув, взял на себя человеческие грехи. Эта вера дает надежду на спасение и вечную жизнь.

Пасха – схождение Благодатного огня

Ежегодно в построенном на месте погребения, а затем и воскрешения Иисуса Христа иерусалимском храме Гроба Господня, в Великую субботу снисходит Благодатный огонь, который никого не обжигает, но способен исцелять.

Это огонь передается патриархом Иерусалимским служителям конфессий христианской церкви.

Традиции Пасхи

Верующие стараются обязательно посетить церковную службу. Считается, что это самое подходящее время для молитвы и духовного очищения.

Пасха – семейный праздник, на который принято собираться всей семьей, чтобы поделиться радостью от воскрешения Сына Божьего Иисуса Христа.

В этот праздник принято обмениваться освященными в церкви яйцами, как символом вечной жизни и надежды на спасение души.

Кроме того, у верующих есть одна древняя традиция – христосоваться на Пасху, то есть трижды приветствовать друг друга поцелуями со словами «Христос Воскрес!» и ответом «Воистину воскрес!».

На Пасху следует обязательно помогать тем, кто в этом нуждается. Отказать в помощи в такой день считается грехом. Заниматься тяжелым физическим трудом в этот день нельзя. Ссоры и конфликты – также под запретом.

Пасха: праздничный стол

По традиции главными блюдами на пасхальном столе являются освященные в Великую субботу куличи яйца и творожная паска (или пасха в некоторых местностях).

В этот день разрешается употребить красное вино и съесть мясное или рыбное блюдо. Однако важно не переедать, ведь это воскресенье – первый день после долго поста.

Пасха: приметы праздника

Если на пасху идет дождь, значит, погода весной будет сырой.

Облачная погода в этот день предсказывает холодное лето.

Дождливая пасха – к хорошему урожаю летом.

Гроза в Светлое Воскресенье – к теплой осени.

Если на Пасху идет дождь, значит, год будет хорошим.

На Пасху ударил мороз? Лето будет теплым.

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