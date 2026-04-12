The Telegraph: США выходят из мирных переговоров с Ираном без соглашения 30 12.04.2026, 15:21

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Историческая встреча в Исламабаде закончилась безрезультатно.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в воскресенье заявил, что его делегация покидает Пакистан, не достигнув соглашения с Ираном после 21 часа переговоров.

Это ставит под угрозу хрупкое двухнедельное прекращение огня, пишет The Telegraph. «Плохая новость заключается в том, что мы не достигли соглашения, и я думаю, что это гораздо более плохая новость для Ирана, чем для Соединенных Штатов Америки», – сообщил Вэнс журналистам после завершения встреч. «Мы возвращаемся в США, не придя к консенсусу. Мы четко обозначили наши «красные линии».

Вэнс сослался на недостатки в переговорном процессе и отметил, что Иран предпочел не принимать американские условия, включая отказ от создания ядерного оружия.

«Нам необходимо видеть четкое обязательство, что они не будут стремиться к обладанию ядерным оружием или инструментами, которые позволили бы им быстро его создать. Это основная цель президента Соединенных Штатов, и это то, чего мы пытались достичь на этих переговорах», - подчеркнул он.

Позиция иранской стороны

Иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim пояснило, что «чрезмерные» требования США помешали достижению сделки. До выступления Вэнса правительство Ирана утверждало, что диалог продолжится, а технические эксперты обеих сторон обменяются документами, отмечает СМИ.

Переговоры в Исламабаде стали первой прямой американо-иранской встречей более чем за десятилетие и дискуссией самого высокого уровня со времен исламской революции 1979 года. В ходе краткой пресс-конференции Вэнс не упомянул об открытии Ормузского пролива – ключевой точки, через которую проходит около 20% мировых поставок энергоносителей и которую Иран блокирует с начала войны. Конфликт привел к резкому росту мировых цен на нефть и гибели тысяч людей.

В состав делегации Вэнса вошли спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Вэнс подчеркнул, что за время переговоров он созванивался с Трампом от шести до двенадцати раз. Иранскую команду представляли спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

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