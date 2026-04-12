Forbes: Китай захватил остров, пока все внимание было приковано к Ирану 12 12.04.2026, 13:23

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Фото: Getty Images

На нем расположена взлетная полоса длиной около 2700 метров.

Пока все внимание мировых лидеров приковано к событиям в Персидском заливе, Китай сумел фактически аннексировать территорию в Южно-Китайском море, построив искусственный остров в 400 км от Вьетнама, сообщает Forbes.

Известно, что китайские земснаряды работали с поразительной скоростью, превратив риф Antelope в сушу. По мнению СМИ, Пекин ведет «юридическую войну» и репетирует боевые действия на глазах всего мира.

По имеющимся данным, первый решительный протест Вьетнама поступил только в марте 2026 года – более чем через пять месяцев после начала дноуглубительных работ.

Китай пытается легализовать захват через собственное толкование морского права, которое Forbes называет незаконным. Отмечается, что согласно Конвенции ООН, статус объекта фиксируется в его состоянии до мелиорации, поэтому строительство не дает КНР автоматических прав на окружающие ресурсы.

Спутниковые снимки зафиксировали на новом объекте более 50 сооружений и взлетную полосу длиной около 2700 метров. По мнению экспертов, это даст Китаю огромное преимущество в случае конфликта вокруг Тайваня. Официальный Пекин традиционно отвергает обвинения.

«Необходимое строительство на нашей собственной территории направлено на улучшение условий жизни и труда на островах и развитие местной экономики», – заявили в МИД Китая 23 марта.

Также отмечается, что новая база расположена всего в 300 километрах от базы подводных лодок КНР, что может позволить китайцам более эффективно блокировать разведывательные операции США.

Источник напомнил, что подобная деятельность уже была признана незаконной международным арбитражем в 2016 году. Однако Пекин назвал это решение «клочком макулатуры».

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