Швеция задержала вышедшее из российского порта судно 3 12.04.2026, 15:11

6,476

Балкер заподозрили в сбросе угольных отходов в Балтийском море.

В воскресенье, 12 апреля, шведская береговая охрана поднялась на борт судна Hui Yuan в Балтийском море у берегов Истада, сообщает телеканал SVT. Балкер под флагом Панамы следовал из российского порта Усть-Луга в Лас-Пальмас (Испания). Причиной задержания стал сброс угольных отходов с палубы в море, который обнаружили самолёты береговой охраны.

«Береговая охрана задержала судно за сброс угольных отходов… Это нарушение Экологического кодекса. Поэтому мы хотим получить информацию от капитана судна и сообщить о подозрениях. Посмотрим, закончится ли это вынесением постановления о наложении штрафа или административного взыскания», — заявил старший прокурор Национального подразделения по делам, связанным с охраной окружающей среды, Хакан Андерссон.

Заместитель начальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг предупредил судоходные компании, что шведские власти внимание следят за порядком в море. «Мы принимаем меры для повышения безопасности на море и защиты окружающей среды. В случае обнаружения подозрительного судна мы вмешиваемся, исходя из сложившихся условий», — сказал он. Пресс-секретарь береговой охраны Карин Карс добавила, что сотрудники службы постоянно ведут мониторинг и проводят плановые проверки.

В связи с инцидентом было начато предварительное расследование, прокурор принял решение о допросе членов экипажа, пишет SVT. Судно, по данным канала, в настоящее время стоит на якоре у берегов Истада.

Это не первый подобный инцидент в шведских водах. Ранее, 3 апреля, береговая охрана Швеции задержала нефтяной танкер «Flora 1», входящий в российский «теневой флот». Судно, шедшее из российского Приморска, заподозрили в разливе нефти в 12 километрах от острова Готланд. До этого, 12 марта, береговая охрана высадилась на танкер «теневого флота» «Sea Owl» у порта Треллеборг, а неделей ранее был задержан сухогруз «Caffa», который, по данным шведских властей, двигался под ложным флагом и, по информации украинской стороны, участвовал в транспортировке зерна из аннексированного Севастополя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com