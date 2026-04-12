У «Беллакта» выросли долги и появился убыток 6 12.04.2026, 15:46

3,956

Производитель детского питания столкнулся с финансовыми трудностями.

Один из лидеров по производству сухих детских смесей не только в Беларуси, впервые за последние десять лет завершил год с убытком.

Свежая финансовая отчетность Волковысского «Беллакта» за 2025 год показывает, что стабильно успешный завод внезапно столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.

Согласно годовым отчетам «Беллакта», начиная с 2015 года предприятие стабильно наращивало выручку и оставалось прибыльным. Даже в сложные 2015–2016 годы чистая прибыль хоть и была минимальной (101 и 300 тыс. рублей), но оставалась положительной.

Однако 2025 год стал переломным: при выручке в 555,4 млн рублей и себестоимости в 458,7 млн рублей валовой прибыли хватило лишь на то, чтобы покрыть часть управленческих и коммерческих расходов. В итоге чистый убыток составил 12 млн. рублей.

Ключевыми факторами, «съевшими» прибыль, стали резкий рост управленческих расходов (с 29 до 4 млн рублей) и коммерческих затрат (с 38 до почти 48 млн рублей). Кроме того, в 4,3 раза выросли потери по финансовой деятельности – в основном из-за выплат по кредитам.

Главная тревога – рост краткосрочных долгов (тех, что нужно погасить в течение года). За один год они выросли почти в семь раз – с 15,5 до 103,7 млн рублей. Такого не было даже в кризисный 2016 год.

Одновременно на 100 млн рублей выросли складские запасы, причем в основном за счет готовой продукции. Денежные средства на счетах сократились с 23 до 6 млн рублей.

При этом накопленная «подушка безопасности» – нераспределенная прибыль – уменьшилась на 30 млн рублей. Иными словами, «Беллакт» потратил почти все, что заработал за последние несколько лет.

Сможет ли расширенный «Беллакт» вернуться в зону прибыльности – вопрос открытый. Это будет зависеть от рыночной конъюнктуры, грамотного маркетинга и оптимизации тех самых расходов, которые сегодня «съедают» прибыль.

Финансовый запас, накопленный предприятием за предыдущие успешные годы, в каком-то смысле позволяет проводить такие смелые эксперименты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com