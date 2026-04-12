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«Кошелек Путина» застраивает порт Ялты под казино

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  • 12.04.2026, 18:41
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«Кошелек Путина» застраивает порт Ялты под казино

Местные жители выступали против, но проект все же начали реализовывать.

Недавно вокруг Ялтинского морского порта появился строительный забор. Это свидетельствует о начале реализации давно запланированного масштабного проекта, против которого неоднократно выступали местные жители, сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, за этим стоит давний друг Владимира Путина – миллиардер Аркадий Ротенберг.

Отмечается, что российские власти планируют разместить на месте пассажирского терминала игорную зону с казино, отелями, спа-комплексами и развлекательной инфраструктурой. Местные жители, напротив, требовали возобновления нормальной работы морского вокзала и пассажирских перевозок.

ЦНС пишет, что идея строительства игорной зоны в Крыму появилась еще в 2019 году, когда ее планировали в поселке Кацивели. Основным инвестором была компания ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов», связанная с кругом Аркадия Ротенберга через предыдущие проекты.

В июле 2024 года Госдума и Совет Федерации приняли закон, который позволил перенести зону непосредственно в Ялтинский морской порт. Вскоре объект был выставлен оккупационными властями на продажу и приобретен московской компанией «Черноморское развитие».

«Эта история продолжает схему перераспределения стратегических активов оккупированной территории в пользу структур, близких к кремлевским элитам», - добавили в ЦНС.

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