Механик назвал пять лучших недорогих автомобилей с пробегом 9 12.04.2026, 19:05

10,862

Эти машины легко проходят сотни тысяч километров без серьезных проблем.

Поиск надежного и недорогого автомобиля с пробегом является не самой простой задачей. Однако на вторичном рынке можно найти большое количество отличных предложений.

Автомобильный эксперт и механик из JustAnswer Крис Пайл рассказал в комментарии для GoBankingRates, какие подержанные автомобили по цене до 15 000 долларов стоит купить. По его словам, эти модели стоят своих денег.

Какие недорогие автомобили с пробегом стоит купить

Honda Accord 2018 года выпуска

Пайл заявил, что Honda Accord является отличным автомобилем, пробег которого может легко превысить 250 000 километров. Однако перед покупкой любого авто он советует тщательно проверить его.

«При покупке подержанного автомобиля его необходимо тщательно проверить - сверху донизу, внутри и снаружи, а также провести множество проверок двигателя и трансмиссии», - сказал эксперт.

Honda Civic 2021 года выпуска

Также Пайл призвал обратить внимание на Honda Civic. По его словам, эта модель имеет высокое качество сборки и очень надежная.

Механик добавил, что Honda Civic хорошо сохраняют свою стоимость, благодаря чему автомобиль можно будет выгодно продать на вторичном рынке. Он отметил, что можно обратить внимание и на модели более ранних годов выпуска.

Toyota Corolla 2023 года выпуска

Toyota Corolla стала еще одной моделью, которую порекомендовал купить эксперт. По его словам, эта модель, как и Honda Civic, имеет высокое качество сборки и очень надежная.

Nissan Altima 2022 года выпуска

Механик поставил седан Nissan Altima в один ряд с Honda Civic и Toyota Corolla. Он отметил, что Altima - это хорошо сконструированный автомобиль, надежный и проверенный.

Kia Sorento 2020 года выпуска

Пайл признался, что он сам ездит на Kia Sorento 2013 года выпуска с пробегом 228 000 километров. По его словам, этот кроссовер работает идеально.

Эксперт подчеркнул, что лучшим выбором станет Kia Sorento 2020 года выпуска. Он отметил, что этот кроссовер славится долговечностью и имеет хорошую цену.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com