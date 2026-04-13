В квартире в Бресте обнаружили тело 18-летней девушки

В квартире в Бресте обнаружили тело 18-летней девушки6
- 13.04.2026, 11:52
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В ее крови обнаружили восемь видов наркотиков.
В Бресте обнаружили тело 18-летней девушки, погибшей, как позже установили эксперты, от передозировки наркотиков.
Трагедия произошла в одной из городских квартир. Прибывшие медики констатировали смерть. На месте работала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра квартиры были обнаружены и изъяты предметы, указывающие на употребление наркотиков, в том числе шприцы и иглы.
Точная причина смерти стала известна после проведения судебно-медицинской экспертизы. Специалисты установили, что девушка скончалась от острого отравления наркотическими веществами. Исследование показало, что в ее организме присутствовали сразу восемь различных видов наркотиков — как растительного, так и синтетического происхождения.
Следователи возбудили по данному факту уголовное дело.