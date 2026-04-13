С начала года в Минске вывезли более сотни брошенных машин 3 13.04.2026, 18:07

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Авто разместили на охраняемых стоянках.

В Минске с начала 2026 года на охраняемые стоянки уже вывезли более ста бесхозных автомобилей, которые никем не использовались. В 2025 году таких машин было эвакуировано около пятисот, сообщает агентство «Минск-Новости».

Как пояснил генеральный директор организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, в городе постоянно отслеживают авто, которые долгое время не используются. Сначала находят их владельцев и отправляют им сообщение, в котором требуют в течение месяца либо привести машину в надлежащее состояние, либо убрать ее на специальную охраняемую стоянку.

Часто владельцы после такого предупреждения сами приводят в порядок свой транспорт. Но если никакой реакции нет, тогда начинается процедура дальнейшей утилизации этих автомобилей.

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