Украинские роботы впервые захватили позицию россиян

Украинские роботы впервые захватили позицию россиян15
- 13.04.2026, 20:25
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Пехота не понадобилась.
Украинские защитники сумели при помощи беспилотников и наземных роботизированных комплексов (НРК) взять под контроль позицию оккупантов. Пехота в операции не участвовала.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
Глава украинского государства отметил, что будущее «уже на поле боя» и его творит Украина.
«Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами - НРК и дронами. оккупанты сдались в плен, и эту операцию проделали без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», - рассказал Зеленский.
По его словам, украинские «ратель», «термит», «ардал», «рысь», «змей», «протектор», «воля» и другие роботы только за 3 месяца выполнили более 22 тысяч миссий.
«Другими словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь - в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях в защите высочайшей ценности - жизни человека», - обратил внимание президент.