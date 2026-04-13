Украинские роботы впервые захватили позицию россиян 15 13.04.2026, 20:25

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Пехота не понадобилась.

Украинские защитники сумели при помощи беспилотников и наземных роботизированных комплексов (НРК) взять под контроль позицию оккупантов. Пехота в операции не участвовала.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

Глава украинского государства отметил, что будущее «уже на поле боя» и его творит Украина.

«Впервые в истории этой войны вражеская позиция была взята исключительно беспилотными платформами - НРК и дронами. оккупанты сдались в плен, и эту операцию проделали без участия пехоты и без потерь с нашей стороны», - рассказал Зеленский.

По его словам, украинские «ратель», «термит», «ардал», «рысь», «змей», «протектор», «воля» и другие роботы только за 3 месяца выполнили более 22 тысяч миссий.

«Другими словами, более 22 тысяч раз сохранена жизнь - в наиболее опасные зоны вместо воина шел робот. Это о высоких технологиях в защите высочайшей ценности - жизни человека», - обратил внимание президент.

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