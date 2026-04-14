В Кремле устроили истерику из-за стран Балтии и Финляндии 31 14.04.2026, 8:51

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Николай Патрушев

Заявление озвучил помощник Путина Патрушев.

Государства Балтии и Финляндия якобы помогают Украине наносить удары по российским военным целям, предоставляя свое воздушное пространство для пролета украинских дронов, пишет «Фокус».

Это будет иметь для этих стран соответствующие «последствия», заявил в интервью «Российской газете» помощник российского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев.

«Считаю, что соучастниками этих преступлений являются и соседние государства, даже если украинские беспилотники запускаются с палубы судов в Балтийском море. Судите сами. Расстояние от северных границ Украины до Ленинградской области — более тысячи четырехсот километров. Такой маршрут требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходит», — сказал Патрушев.

По его словам, жители Эстонии якобы получают смс-сообщения и листовки, заранее напечатанные в типографии, о возможном появлении в небе беспилотников.

А Финляндия, по утверждениям Патрушева, прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области России.

«Предоставление странами Прибалтики и Финляндией воздушного пространства для пролета ударных БПЛА означает прямое участие государств — членов НАТО в атаках на российскую территорию и инфраструктуру. Со всеми выводами и последствиями», — подчеркнул Патрушев.

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