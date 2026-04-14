СМИ: Мадьяр зовет в Венгрию прокуроров из Люксембурга 40 14.04.2026, 16:35

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Петер Мадьяр

Фото: Getty Images

Над Орбаном сгущаются тучи.

Петер Мадьяр пообещал присоединиться к Европейской прокуратуре и предоставить следователям ЕС полномочия расследовать дела о мошенничестве и коррупции во времена правления Виктора Орбана. Новый премьер не против, чтобы люксембургские следователи проверили, как лидер «Фидес» тратил деньги Брюсселя.

Об этом сообщает Euractiv.

Венгрию «ограбили, сделали самой бедной и самой коррумпированной страной в ЕС», заявил Мадьяр. Итак, подписание договоренности с прокуратурой ЕС станет одним из первых шагов нового правительства.

Причем, это не просто жест доброй воли, а стратегический план нового премьера. Мадьяр стремится разблокировать 17 миллиардов евро замороженных средств, заблокированных во время правления государством Орбаном.

Во время своей первой пресс-конференции Мадьяр отметил важность независимого суда. Он не собирается лично отправлять Орбана за решетку.

«Это не работа политика, не премьер-министра, не председателя партии судить, место ли бывшего премьер-министра в тюрьме», - подчеркнул он.

Куда исчезали миллиарды Брюсселя

Долгое время Виктор Орбан отказывался от сотрудничества с EPPO (Независимая государственная прокуратура ЕС). Будапешт аргументировал это «защитой суверенитета», но критики видели другую причину. Средства ЕС годами стекались в бизнес-сети, связанные с Орбаном.

14% всех средств с государственных тендеров получали только 42 компании, принадлежащие 13 соратникам Орбана. Общая сумма сомнительных тендеров с 2010 года превышает 28 миллиардов евро.

Союзники Орбана уже обвиняют Мадьяра в «предательстве национальных интересов». В Брюссельском отделении аналитического центра MCC (связанного с партией «Фидес») заявили, что новый премьер планирует «приспособиться к диктату Брюсселя».

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