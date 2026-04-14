закрыть
20 июля 2026, понедельник, 12:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне паникуют из-за американского дрона ВСУ

4
  • 14.04.2026, 14:14
  • 17,376
Россияне паникуют из-за американского дрона ВСУ

Их невозможно обнаружить стандартными средствами.

Украинские войска стали использовать дроны «Марсианин» для нанесения ударов по тылам российской армии.

«[…] имеют крейсерскую скорость до 300 километров в час, летят уже не по оператору по наводке, а управляет ими искусственный интеллект», — заявил глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько.

Средства радиоэлектронной борьбы не способны обнаружить такие аппараты, а дрондетекторы не реагируют на них.

В январе 2026 года главный конструктор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказывал, что американская компания начала тестировать в ВСУ собственные беспилотники — квадрокоптеры и дальнобойные аппараты самолетного типа.

По его словам, их ключевая особенность — навигация без GPS. Дроны ориентируются по изображению местности с камер, а не по спутникам. Эту технологию раньше применяли в космических миссиях на Марс — отсюда и название беспилотника.

Вероятно, речь о дроне Hornet, который является разработкой американской компании Swift Beat LLC, возглавляемую бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом. История этого аппарата нетипична: он не создавался по прямому заказу Пентагона, а является коммерческим проектом, направленным на создание максимально эффективного и дешевого средства для конфликтов высокой интенсивности.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

У последней черты
У последней черты Ирина Халип
Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин