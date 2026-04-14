Россияне паникуют из-за американского дрона ВСУ 4 14.04.2026, 14:14

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Их невозможно обнаружить стандартными средствами.

Украинские войска стали использовать дроны «Марсианин» для нанесения ударов по тылам российской армии.

«[…] имеют крейсерскую скорость до 300 километров в час, летят уже не по оператору по наводке, а управляет ими искусственный интеллект», — заявил глава оккупационной администрации Горловки Иван Приходько.

Средства радиоэлектронной борьбы не способны обнаружить такие аппараты, а дрондетекторы не реагируют на них.

В январе 2026 года главный конструктор российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин рассказывал, что американская компания начала тестировать в ВСУ собственные беспилотники — квадрокоптеры и дальнобойные аппараты самолетного типа.

По его словам, их ключевая особенность — навигация без GPS. Дроны ориентируются по изображению местности с камер, а не по спутникам. Эту технологию раньше применяли в космических миссиях на Марс — отсюда и название беспилотника.

Вероятно, речь о дроне Hornet, который является разработкой американской компании Swift Beat LLC, возглавляемую бывшим генеральным директором Google Эриком Шмидтом. История этого аппарата нетипична: он не создавался по прямому заказу Пентагона, а является коммерческим проектом, направленным на создание максимально эффективного и дешевого средства для конфликтов высокой интенсивности.

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