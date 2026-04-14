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Скромное неприметное авто Мэрилин Монро продают за $200 тысяч

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  • 14.04.2026, 13:50
  • 4,558
Скромное неприметное авто Мэрилин Монро продают за $200 тысяч

Долгое время новые владельцы не знали, что это на этом седане ездила знаменитость.

В Великобритании выставили на аукцион Mercedes-Benz 170 S 1950 года. На этом седане ездила Мэрилин Монро.

За авто Мэрилин Монро планируют получить от 120 000 до 160 000 фунтов стерлингов ($161 000 — 215 000), хотя обычно Mercedes 170 S в несколько раз дешевле. О лоте рассказали на сайте аукциона Iconic Auctioneers.

Компактный седан Mercedes 170 S 1950 года со сдвижной крышей привезли из Греции. Долгое время его владельцы не знали, что это авто Мэрилин Монро, хотя в авто сохранилась планка с инициалами ММ.

Нынешний владелец, который купил Mercedes 170 S 10 лет назад, обнаружил набор багажа с инициалами актрисы, а затем нашел страховой полис, с автографом Мэрилин Монро.

Удалось установить, что звезда Голливуда путешествовала на этом Mercedes-Benz по Греции в с февраля по август 1956 года. На то время это уже был скромный и относительно недорогой автомобиль с устаревшей конструкцией, ведь в его основе лежит шасси середины 30-х годов.

После этого седан Mercedes 170 S прошел полную реставрацию до идеального состояния. Кузов и салон авто идеально выглядят, а пробег составляет 70,4 тыс. км.

Под капотом до сих пор установлен родной 1,7-литровый двигатель мощностью 52 л. с. С ним Mercedes 170 S способен развить 122 км/ч.

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