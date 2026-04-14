Гандбольный тренер Спартак Миронович рассказал, как ему позвонили мошенники 2 14.04.2026, 13:57

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Спартак Миронович

Пытались узнать его паспортные данные.

Гандбольный тренер Спартак Миронович рассказал в интервью betnews.by, как его донимают телефонные злоумышленники:

— Ты же тоже читаешь, как у наших пенсионеров деньги выманивают? Иногда узнаешь, сколько человек отложил на «черный день», и удивляешься — как он сумел столько насобирать?

— Вам тоже мошенники надоедают?

— Ну а чем я хуже других? Они же постоянно что-то придумывают. Из последнего: «В вашем подъезде меняется код замка». Мне, разумеется, интересно, какой же будет код. Это первый этап.

А потом начинается следующий, когда звонят и начинают спрашивать данные паспорта и все, что принадлежит. Тут я их посылаю и кладу трубку.

Мироновичу — 87 лет. В 1976‑1991 годах он возглавлял минский СКА, с которым шесть раз выиграл чемпионат СССР по гандболу, трижды — Кубок СССР, трижды — Кубок европейских чемпионов, дважды — Кубок обладателей кубков. При нем десять раз СКА стал чемпионом Беларуси.

При нем сборная СССР выиграла серебро чемпионата мира (1990), сборная СНГ выиграла Олимпиаду в 1992 году.

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