Виктория Боня предупредила Путина о зреющем бунте 18 14.04.2026, 16:23

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Россияне крайне недовольны.

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и популярный блогер Виктория Боня, проживающая в Монако, записала 18-минутное видеообращение к Владимиру Путину «от лица народа», которое опубликовала в своём Instagram (12,9 млн подписчиков). В нём она заявила, что россияне боятся власти, а Путин «многого не знает» о реальном положении дел в стране, и предупредила о зреющем бунте.

По словам блогера, Путину не рассказывают правду, поэтому он не знает о пяти ключевых проблемах: наводнение в Дагестане, где пострадавшие долго не получали помощи (а приехавшим чиновникам расстелили ковёр, чтобы они не запачкали ноги); загрязнение мазутом побережья в Анапе, которое до сих пор не ликвидировано; возможные изменения законодательства, допускающие охоту на животных из Красной книги; массовое уничтожение скота в Новосибирской области (за которым, по мнению Бони, стоят крупные производители); блокировки соцсетей и мессенджеров, ударившие в том числе по малому бизнесу. «Люди сейчас кричат вовсю. У них отобрали последнее и продолжают отбирать. Бизнес умирает», — заявила она, добавив, что один из самых популярных запросов сейчас — «как уехать из России». Блогер указала, что российские власти «сжимают в пружину» россиян, и предупредила: «однажды эта пружина выстрелит».

Боня также обратила внимание на резкий рост цен, судебное преследование блогера Лерчек и её бывшего мужа Артема Чекалиных и раскритиковала оскорбительные высказывания депутата Виталия Милонова о женщинах. Она призвала Путина создать в мессенджере Max платформу для прямого общения с народом, подчеркнув, что «власть служит людям, но никак не наоборот».

Обращение Бони прозвучало на фоне падения рейтингов Путина.

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