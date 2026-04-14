Зал славы рок-н-ролла назвал новых участников клуба

Зал славы рок-н-ролла назвал новых участников клуба13
- 14.04.2026, 18:01
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Кто в него вошел?
В этом году в Зал славы рок-н-ролла включили 18 музыкантов и групп. Среди них Лютер Вандросс, хип-хоп группа Wu-Tang Clan и Oasis. Списки артистов опубликовали на сайте музея.
В основную категорию «Исполнители» вошли:
Oasis,
Фил Коллинз,
Iron Maiden,
Wu-Tang Clan,
Sade,
Билли Айдол,
Joy Division / New Order,
Лютер Вандросс.
Не прошли в список Мэрайя Кэри, Шер, Pink, Шакира, Ленни Кравиц и Jane's Addiction.
Также комитет включил еще 10 артистов в специальных категориях: «Влияние на развитие музыки», «Музыкальное мастерство» и почетная награда имени Ахмета Эртегюна.
В категорию «Влияние на развитие музыки» вошли:
Селия Круз,
Фела Кути,
Квин Латифа,
MC Lyte,
Грэм Парсонс.
В категорию «Музыкальное мастерство» вошли:
Линда Крид,
Ариф Мардин,
Джимми Миллер,
Год Рубин.
Почетную награду имени Ахмета Эртегюна присудили телеведущему Эду Салливану.
Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла 2026 года состоится 14 ноября в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в декабре на каналах ABC и Disney+.
Зал славы рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame) – это музей и организация в США, чествующая самых влиятельных исполнителей, продюсеров и деятелей музыкальной индустрии. Ее основали в 1983 году. Ежегодно она принимает новых артистов, выпустивших свою первую коммерческую запись не менее 25 лет назад.