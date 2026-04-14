Зал славы рок-н-ролла назвал новых участников клуба 13 14.04.2026, 18:01

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Кто в него вошел?

В этом году в Зал славы рок-н-ролла включили 18 музыкантов и групп. Среди них Лютер Вандросс, хип-хоп группа Wu-Tang Clan и Oasis. Списки артистов опубликовали на сайте музея.

В основную категорию «Исполнители» вошли:

Oasis,

Фил Коллинз,

Iron Maiden,

Wu-Tang Clan,

Sade,

Билли Айдол,

Joy Division / New Order,

Лютер Вандросс.

Не прошли в список Мэрайя Кэри, Шер, Pink, Шакира, Ленни Кравиц и Jane's Addiction.

Также комитет включил еще 10 артистов в специальных категориях: «Влияние на развитие музыки», «Музыкальное мастерство» и почетная награда имени Ахмета Эртегюна.

В категорию «Влияние на развитие музыки» вошли:

Селия Круз,

Фела Кути,

Квин Латифа,

MC Lyte,

Грэм Парсонс.

В категорию «Музыкальное мастерство» вошли:

Линда Крид,

Ариф Мардин,

Джимми Миллер,

Год Рубин.

Почетную награду имени Ахмета Эртегюна присудили телеведущему Эду Салливану.

Церемония включения в Зал славы рок-н-ролла 2026 года состоится 14 ноября в Лос-Анджелесе и будет транслироваться в декабре на каналах ABC и Disney+.

Зал славы рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame) – это музей и организация в США, чествующая самых влиятельных исполнителей, продюсеров и деятелей музыкальной индустрии. Ее основали в 1983 году. Ежегодно она принимает новых артистов, выпустивших свою первую коммерческую запись не менее 25 лет назад.

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