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Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Минском районе

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  • 14.04.2026, 18:58
  • 8,420
Два человека погибли при падении мотодельтаплана в Минском районе

На месте работают следователи.

Два человека погибли во время крушения мотодельтаплана «Фрегат» днем 14 апреля около деревни Озерцо Минского района, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По предварительной информации, во время полета 45-летний пилот не справился с управлением. На борту находилась также 26-летняя пассажирка.

По словам очевидцев, после набора определенной высоты аппарат стал падать вниз. В результате крушения пилот и пассажирка скончались.

На месте происшествия работают следователи Минского районного отдела и областного управления. С использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории и привлечением специалистов УГКСЭ по Минской области проводится осмотр, детально фиксируется следовая картина.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-релизе Следственного комитета не уточняется, кому принадлежал разбившийся мотодельтаплан. Однако рядом с деревней Озерцо, где произошла трагедия, в музее народной архитектуры и быта в Строчицах находится аэродром. Там организуются в том числе и полеты на мотодельтаплане «Фрегат».

Мотодельтаплан «Фрегат» — это двухместный сверхлегкий летательный аппарат, часто оснащаемый крылом «Фрегат-19». Широко используется для полетов, обучения и авиационных работ.

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