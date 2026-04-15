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Представлен самый экстремальный кабриолет Porsche

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  • 15.04.2026, 9:39
  • 2,406
Представлен самый экстремальный кабриолет Porsche

Он способен разогнаться до сотни за 3,9 секунды.

Трековый спорткар Porsche 911 GT3 впервые в истории получил версию в кузове кабриолет. Он способен разогнаться до сотни за 3,9 с и развить 313 км/ч.

Новый Porsche 911 GT3 S/C (именно так назвали кабриолет) вскоре поступит в продажу и будет стоить не менее $300 000. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Porsche.

За основу для кабриолета взяли купе Porsche 911 GT3 Touring, которое не имеет гигантского антикрыла. GT3 S/C сохраняет и обвес, и увеличенные воздухозаборники, и магниевые колеса диаметром 20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади.

Мягкая крыша складывается за 12 секунд на скорости до 50 км/ч и дополнена выдвижным дефлектором. Кабриолет Porsche 911 GT3 весит 1497 кг, то есть на 77 кг тяжелее купе.

Двухместный салон Porsche 911 GT3 S/C отделали кожей и карбоном. На выбор предлагают два варианта спортивных кресел. Также доступен пакет Sreet Style с особой окраской и клетчатым узором на сиденьях.

Как и все Porsche 911 GT3, вариант S/C получил высокооборотную атмосферную оппозитную шестерку объемом 4,0 л, которая развивает 510 л.с. при 8400 об/мин и работает в паре с 6-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 313 км/ч.

Новый Porsche 911 GT3 S/C оснащен адаптивными амортизаторами и управляемыми задними колесами. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

Между прочим, Rolls-Royce презентовал роскошный электрический кабриолет за $9,5 миллиона.

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