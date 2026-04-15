Житель Парижа выиграл в благотворительной лотерее картину Пикассо 15.04.2026, 18:12

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Стоимость работы — более 1 млн евро.

Ари Ходара, инженер и ценитель искусства, выиграл работу Пабло Пикассо стоимостью 1 млн евро в благотворительной лотерее. О своей победе он узнал во вторник, когда ответил на видеозвонок из аукционного дома Christie's в Париже, передает ВВС.

«Откуда мне знать, что это не розыгрыш?» — спросил 58-летний мужчина, когда ему сообщили, что он стал новым владельцем работы испанского мастера 1941 года.

По словам организаторов, всего было продано более 120 000 билетов по цене 100 евро, что позволило собрать около 11 млн евро на исследования болезни Альцгеймера.

Этот розыгрыш стал третьим по счету в благотворительной лотерее «Один Пикассо за 100 евро», которая была основана в 2013 году.

В этом году победителю досталась работа «Голова женщины» (Tête de femme) — портрет, написанный гуашью на бумаге в фирменном стиле Пикассо.

На ней изображена его партнерша и муза, французская художница-сюрреалистка Дора Маар (Генриетта Теодора Маркович).

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