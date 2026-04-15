Rolls-Royce показал электромобиль за $9,5 миллионов 1 15.04.2026, 18:56

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Фото: Rolls-Royce

Фотофакт.

Rolls-Royce представил первый электромобиль из новой эксклюзивной линейки Coachbuild — Project Nightingale. Стоимость модели оценивается в 9,5 млн долларов, а тираж составит всего 100 экземпляров, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Новый автомобиль стал одной из самых амбициозных разработок компании и демонстрирует возможное будущее дизайна бренда. Модель сочетает ретро-эстетику 1920-х годов с современными технологиями. Вдохновением послужили экспериментальные модели Rolls-Royce серии EX, а также стиль позднего ар-деко.

Project Nightingale — это двухместный электромобиль длиной почти 19 футов (около 6 метров), что сопоставимо с флагманским Phantom. Несмотря на электрическую платформу, инженеры сохранили удлиненный капот ради визуальной выразительности. Огромная решетка радиатора выполнена из цельного блока нержавеющей стали, а вдоль кузова проходят полированные элементы, напоминающие яхтенные линии.

Фото: Rolls-Royce

Фото: Rolls-Royce

Автомобиль получил 24-дюймовые колеса — крупнейшие в истории бренда — и аэродинамические решения, включая карбоновый диффузор вместо спойлера. Дизайн задней части выполнен в более скульптурной манере, чем у других моделей марки.

Особое внимание уделено интерьеру. В отделке используются кашемир, ткани и композитные материалы, обеспечивающие высокий уровень шумоизоляции при сохранении естественных звуков окружающей среды. Одной из ключевых особенностей стала система Starlight Breeze — композиция из 10 500 световых элементов, вдохновленная звуковыми волнами пения соловья.

Project Nightingale не только подчеркивает статус ультрароскошного электромобиля, но и отражает новый этап развития Rolls-Royce, где эксклюзивность, дизайн и технологии выходят на первый план.

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