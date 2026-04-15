Белорус годами ездил без прав 8 15.04.2026, 19:26

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Как его наказали.

В Гомеле перед судом предстал отпетый бесправник. Мужчину лишили водительских прав несколько лет назад, но он упорно игнорировал этот факт и продолжал садиться за руль.

Как наказали злостного нарушителя, рассказали в УВД Гомельского облисполкома.

Все началось еще в 2016 году. Тогда жителя Гомельского района лишили водительских прав за пьяную езду.

Однако с тех пор выводов мужчина не сделал. Наоборот, вошел во вкус.

С 2019 по 2021 год его 13 раз задерживали за рулем без водительского удостоверения.

Но, судя по всему, ни штрафы, ни протоколы, ни профилактические беседы на него не подействовали. Мужчина продолжал садиться за руль снова и снова.

Над горе-водителем решили устроить показательный суд. Заседание прошло прямо в здании Госавтоинспекции.

На процессе присутствовали старшеклассники и учащиеся колледжа. Им наглядно показали, к чему может привести игнорирование закона.

Сам обвиняемый вину признал полностью, раскаялся и попросил суд «строго не наказывать».

Прокурор с учетом признания предложил назначить штраф в размере 70 базовых величин (3150), а также направить мужчину на принудительное лечение от алкоголизма с наблюдением у нарколога.

Суд полностью поддержал эту позицию.

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