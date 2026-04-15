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В Калининграде прошла встреча глав КГБ Беларуси и СВР России

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  • 15.04.2026, 21:53
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В Калининграде прошла встреча глав КГБ Беларуси и СВР России
Иван Тертель и Сергей Нарышкин

Спецслужбы обсудили «противодействие агрессивной политике Запада».

В российском Калининграде прошла встреча белорусского КГБ и Службы внешней разведки (СВР) России, где спецслужбы обсудили в том числе «противодействие агрессивной политике Запада» в отношении двух стран. Об этом сообщили в СВР РФ.

Во встрече приняли участие главы спецслужб — Иван Тертель и Сергей Нарышкин.

«Руководители спецслужб обменялись оценками состояния глобальной и региональной безопасности. <…> Подтверждена договоренность о дальнейшей координации в вопросах противодействия агрессивной политике Запада в отношении России и Беларуси. Первостепенной задачей обозначено обеспечение руководства России и Беларуси актуальной и достоверной информацией о подрывных планах стран Запада и блока НАТО на постсоветском пространстве и связанных с этим угроз для Союзного государства», — заявили в российской разведке.

Также Тертель и Нарышкин пришли к выводу, что необходимо активизировать взаимодействие «с целью недопущения проникновения на территорию «союзного государства» носителей экстремистской идеологии и террористов-боевиков».

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