Мадонна возвращается на сцену с новым альбомом 8 16.04.2026, 13:08

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«Confessions II» станет продолжением культовой пластинки.

Мадонна официально объявила о выходе нового альбома «Confessions II», который станет продолжением её культовой пластинки 2005 года «Confessions On A Dancefloor». Релиз запланирован на 3 июля, пишет BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Певица подогревала интерес к проекту с 2023 года, а накануне полностью очистила свой Instagram и изменила описание профиля на строчку из хита «Hung Up». Вскоре после этого она подтвердила выход альбома и представила 60-секундный тизер первой композиции «I Feel So Free». Трек выполнен в танцевальном стиле с мощной синтезаторной линией и отсылками к её классической песне «Into The Groove».

Новая работа станет 15-м студийным альбомом артистки и первым после «Madame X» (2019). Оригинальный «Confessions On A Dancefloor» считается одним из лучших релизов Мадонны и принес ей мировые хиты, включая «Sorry» и «Hung Up».

Для записи продолжения певица вновь объединилась с британским продюсером Стюартом Прайсом, с которым работала над первой частью. По словам Мадонны, процесс создания альбома стал для неё «исцелением для души».

В пресс-релизе артистка подчеркнула, что танцевальная музыка — это нечто большее, чем развлечение. «Танцпол — это ритуальное пространство, где движение заменяет язык», — заявила она, назвав новую пластинку своего рода манифестом.

Ожидание релиза уже сопровождается активной промокампанией, в городах по всему миру появляются постеры, а поклонники обсуждают слухи о возможных выступлениях и новых клипах.

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