Минские власти не знают, как правильно пишется фамилия Дунина-Марцинкевича 10 16.04.2026, 14:46

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Не все усвоили школьную программу.

Фамилию классика белорусской литературы исковеркали на табличке с названием улицы в его честь. Фото опубликовал в Threads пользователь под именем who_is_jhon_golt, заметил сайт Сharter97.org

На табличке первая часть двойной фамилии Винсента Дунина Марцинкевича сокращена и указана как имя.

Улицы, названные в часть известного писателя, есть в нескольких городах Беларуси – Минске, Гродно, Вилейке, Молодечно, Бобруйске, но комментаторы указали, что речь идет именно о столичной, которая находится недалеко от станции метро «Пушкинская» во Фрунзенском районе.

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