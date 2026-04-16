Известный актер рассказал об «эффекте Де Ниро» 16.04.2026, 15:11

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Роберт Де Ниро

Даже звезды теряют уверенность

Актер Мэттью Макфэдьен, известный по сериалу «Наследники» и обладатель множества престижных наград, рассказал о неловком эпизоде в начале своей карьеры — кастинге, который проходил в присутствии Роберта Де Ниро, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

По словам актера, прослушивание для фильма «Хороший пастырь» сначала складывалось удачно: первая часть пробы прошла настолько хорошо, что его сразу пригласили на повторный этап. Однако именно там все резко изменилось.

«Это было действительно страшно. Удачный старт внезапно сменился полным срывом», — признался Макфэдьен, описывая момент, когда уверенность исчезла под давлением легендарного актера и режиссера.

Роль в итоге он не получил, но проект собрал звездный состав — в фильме снимались Мэтт Деймон, Алек Болдуин, Джо Пеши и Анджелина Джоли. Картина получила смешанные отзывы, но стала заметным голливудским проектом середины 2000-х.

Несмотря на неудачу, Макфэдьен быстро восстановился и позже снялся в ряде успешных фильмов и сериалов, включая «Робин Гуд», «Фрост против Никсона» и «Анна Каренина».

Сегодня актер продолжает активно работать в кино и на телевидении, подтверждая, что даже неудачные пробы могут стать частью пути к большой карьере.

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