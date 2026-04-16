Путин поручил зачистку интернета отравившему Навального подразделению ФСБ 7 16.04.2026, 15:12

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В The Bell раскрыли подробности.

За последними ограничениями интернета и борьбой с VPN-сервисами стоит Вторая служба ФСБ, сотрудники которой до этого пытались отравить политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзу, рассказали The Bell источники в IT-отрасли.

По их словам, подразделение спецслужбы, отвечающее за защиту конституционного строя от оппозиции и борьбу с терроризмом, начало вмешиваться в работу интернета летом прошлого года после встречи его руководителя Алексея Седова с Владимиром Путиным. «Седов якобы пообещал Путину навести в интернете порядок — и получил карт-бланш», — отметил один из собеседников издания.

При этом связь, IT и интернет никогда не входили в зону ответственности Второй службы ФСБ, а ее представители не участвовали даже в обсуждении ключевых для отрасли инициатив — «закона Яровой» и о «суверенном Рунете». Эти вопросы курировали сотрудники Центра информационной безопасности (ЦИБ) и Научно-технической службы (НТС) ФСБ. Передача интернета от «технарей» под контроль Второй службы — «большой сдвиг» для отрасли, говорит бывший топ-менеджер одной из крупнейших российских IT-компаний. «Повод [для этого решения] мог быть любой, а причина очень простая: эти «техники» от ФСБ, по мнению вышестоящих, нихрена не думают о защите родины», — пояснил бывший руководитель ряда телекоммуникационных компаний.

Первым делом Вторая служба добилась ограничения звонков в WhatsApp и Telegram, а затем и полной их блокировки. Теперь она усиливает борьбу с VPN-сервисами. В частности, представитель подразделения пришел на совещание с операторами в Минцифры, на котором с руководителей компаний взяли обязательство блокировать VPN, говорит источник The Bell в IT-индустрии. Операторов предупредили, что если они не справятся, последствия для них будут серьезными, вплоть до лишения налоговых льгот и исключения из «белых списков». К такому обращению руководители российских технокомпаний не привыкли, поскольку Минцифры выступало с позиций защитника отрасли. Но теперь главе ведомства Максуту Шадаеву приходится выполнять требования, которые идут от Второй службы, говорят собеседники издания.

«Все те меры, которые принимают, это еще некий компромиссный вариант, начальные идеи «двойки» еще хуже», — добавил один из источников. Так, по его словам, силовики предлагали не только обязать отрасль самостоятельно выявлять средства обхода блокировок, но и автоматически выставлять собственникам сим-карт штрафы за это через Госуслуги.

При этом провести блокировку Telegram плавно у Второй службы не получилось. Это привело к возмущению россиян, военных на фронте, провоенных блогеров и даже губернаторов приграничных областей. Вмешавшись в работу интернета, Вторая служба залезла и на поляну администрации президента, говорит источник The Bell. «Проблема в том, что идей, кроме запретов и блокировок, у силовиков нет. Но вес Седова настолько высокий, что никто ничего сделать с этим, по сути, не может», — пояснил он.

Параллельно с этим ВЦИОМ зафиксировал падение рейтинга одобрения Владимира Путина, который снизился в начале апреля до 67,8% — самого низкого уровня с начала войны против Украины. До этого источники Bloomberg говорили, что это создает проблемы для Кремля, который стремится управлять общественным настроением в преддверии выборов в Госдуму в сентябре. Собеседники агентства отмечали, что власти могут пойти на ослабление блокировок, чтобы избежать политических и экономических рисков. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «ограничения интернета будут действовать столько, сколько «необходимо».

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