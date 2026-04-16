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На центральном автовокзале Минска произошел потоп

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  • 16.04.2026, 16:28
  • 4,196
На центральном автовокзале Минска произошел потоп

Прорвало трубу — вода хлынула на платформы.

На автовокзале «Центральный» 16 апреля прорвало трубу над платформами. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Минчанин». Позже информацию прокомментировали в администрации Октябрьского района столицы.

Организация, обслуживающая торговый центр Galileo, проводила плановые испытания и прочистку ливневой канализации паркинга. Из-за высокого давления повредилась труба, которая проходила над платформами автовокзала.

«На данный момент течь устранена. Работники автовокзала выполнили уборку терминала», — заверили в администрации Октябрьского района столицы.

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