Hyundai представила футуристические электрокары Ioniq 2 16.04.2026, 16:50

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Автомобили линейки Ioniq будут называться в честь планет.

Hyundai официально запустила новый электрический суббренд Ioniq, представив два концепт-кара — седан Venus и семейный SUV Earth. Модели стали частью стратегии выхода компании на мировой рынок электромобилей, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Обе новинки выполнены в футуристичном стиле. Названия выбраны не случайно — автомобили линейки Ioniq будут называться в честь планет.

Фото: Hyundai

Седан Venus получил необычную конструкцию, сочетающую черты классического автомобиля и минивэна, короткий капот плавно переходит в широкое лобовое стекло. В интерьере — панорамный дисплей, мягкие материалы и атмосферная подсветка.

Фото: Hyundai

Кроссовер Earth, напротив, выглядит более утилитарно и напоминает Cybertruck — угловатый дизайн, открытые элементы конструкции и массивные защитные панели. Среди особенностей — отсутствие центральной панели, распашные двери и вращающиеся сиденья с «воздушной» структурой.

Фото: Hyundai

Технические характеристики пока не раскрываются. Однако в компании заявляют, что будущие серийные модели получат передовые системы автономного вождения и «умные» интерьеры.

Запуск отдельного бренда Ioniq подчеркивает стремление компании адаптироваться к требованиям потребителей. Ожидается, что представленные концепты повлияют на дизайн и технологии будущих моделей.

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