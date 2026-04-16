Трамп анонсировал разговор лидеров Ливана и Израиля 2 16.04.2026, 16:58

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Президент Ливана Жозеф Аун и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: BBC/Getty Images

Таких переговоров не было более 40 лет.

Президент США Дональд Трамп анонсировал в соцсетях разговор лидеров Израиля и Ливана — не уточняя, о ком идет речь и в каком формате она может пройти. В Израиле говорят, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поговорит с президентом Ливана Жозефом Ауном. В Бейруте о подобных планах пока ничего не знают, передает ВВС.

«Я пытаюсь устроить передышку Израилю и Ливану. Их лидеры давно не разговаривали друг с другом, года этак 34. Это произойдет завтра. Класс!» — написал президент США Дональд Трамп на своем сайте TruthSocial в среду, незадолго до полуночи по Вашингтону.

Трамп не стал уточнять, кто именно, где и в каком формате будет разговаривать. В начале недели в Вашингтоне прошли первые за долгое время прямые переговоры между Израилем и Ливаном. На них страны представляли их послы в США.

«Таких переговоров [между Израилем и Ливаном] не было более 40 лет. Они проходят сейчас, потому что мы очень сильные, и страны приходят к нам — не только Ливан», — сказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху о встрече послов в Вашингтоне.

Член кабинета безопасности Израиля, министр инноваций, науки и технологий Гила Гамлиэль заявила в эфире радио Армии обороны Израиля «Галей Цахаль», что Нетаньяху будет разговаривать с президентом Ливана Жозефом Ауном, передает Reuters. При этом ливанские чиновники заявили агентству, что не в курсе подобных планов.

«Режим прекращения огня, запрошенный Ливаном у Израиля, — это естественная отправная точка для прямых переговоров между странами», — заявил Аун в четверг, не упоминая при этом возможный разговор с Нетаньяху.

Аун в четверг также созвонился с госсекретарем США Марко Рубио (он присутствовал при встрече послов Израиля и Ливана в Вашингтоне). Ливанское издание LCBI со ссылкой на источники сообщает, что в ходе разговора Аун заявил Рубио, что не будет разговаривать с Нетаньяху. Официально стороны об этом не говорили.

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