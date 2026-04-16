В Беларуси изменится погода

В Беларуси изменится погода1
- 16.04.2026, 17:25
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Идет похолодание.
В Беларуси в предстоящие выходные сохранится тёплая погода, несмотря на дожди, однако уже на следующей неделе начнётся похолодание. Об этом сообщили в Белгидромете.
По данным синоптиков, сейчас температура воздуха в стране на 1–5 °C выше климатической нормы. Такая положительная аномалия сохранится до конца недели, после чего в Беларусь начнёт поступать более холодный воздух с севера.
В пятницу, 17 апреля, на большей части территории ожидаются дожди, местами возможен туман. Температура ночью составит +1…+7 °C, днём — +8…+13 °C, в отдельных районах до +15 °C.
В субботу, 18 апреля, ночью на большей части страны, а днём местами пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается +1…+7 °C, днём — +11…+18 °C.
В воскресенье, 19 апреля, ночью будет преимущественно без осадков, а днём местами возможны кратковременные дожди. Температура ночью составит −1…+5 °C, днём — +8…+15 °C, по западу — до +18 °C.
С началом следующей недели погода станет более сухой, но прохладной.
В понедельник, 20 апреля, местами возможны кратковременные дожди: ночью −3…+4 °C, по юго-западу до +6 °C, днём — +7…+14 °C.
Во вторник, 21 апреля, осадков почти не ожидается: ночью −4…+3 °C, по югу до +6 °C, днём — +6…+12 °C, местами до +15 °C.
В среду, 22 апреля, также будет преимущественно без осадков. Ночью температура составит −4…+3 °C, днём — +9…+16 °C.