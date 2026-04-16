В Беларуси изменится погода 1 16.04.2026, 17:25

5,218

Фото: pixabay.com

Идет похолодание.

В Беларуси в предстоящие выходные сохранится тёплая погода, несмотря на дожди, однако уже на следующей неделе начнётся похолодание. Об этом сообщили в Белгидромете.

По данным синоптиков, сейчас температура воздуха в стране на 1–5 °C выше климатической нормы. Такая положительная аномалия сохранится до конца недели, после чего в Беларусь начнёт поступать более холодный воздух с севера.

В пятницу, 17 апреля, на большей части территории ожидаются дожди, местами возможен туман. Температура ночью составит +1…+7 °C, днём — +8…+13 °C, в отдельных районах до +15 °C.

В субботу, 18 апреля, ночью на большей части страны, а днём местами пройдут кратковременные дожди. Ночью ожидается +1…+7 °C, днём — +11…+18 °C.

В воскресенье, 19 апреля, ночью будет преимущественно без осадков, а днём местами возможны кратковременные дожди. Температура ночью составит −1…+5 °C, днём — +8…+15 °C, по западу — до +18 °C.

С началом следующей недели погода станет более сухой, но прохладной.

В понедельник, 20 апреля, местами возможны кратковременные дожди: ночью −3…+4 °C, по юго-западу до +6 °C, днём — +7…+14 °C.

Во вторник, 21 апреля, осадков почти не ожидается: ночью −4…+3 °C, по югу до +6 °C, днём — +6…+12 °C, местами до +15 °C.

В среду, 22 апреля, также будет преимущественно без осадков. Ночью температура составит −4…+3 °C, днём — +9…+16 °C.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com