Кто контролирует рынок новых автомобилей в Беларуси 12 16.04.2026, 18:23

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Сенсационные результаты.

Эксперты Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) изучили, кто контролирует рынок новых автомобилей в Беларуси. «Анализ объемов производства и импорта за первые три месяца 2026 года показал глубокую трансформацию белорусского авторынка, — пришли они к выводу. — Традиционные каналы продаж через официальных дилеров продолжают уступать позиции альтернативному импорту, осуществляемому физическими лицами».

Частный ввоз — «вторая сила» после заводов

В сегменте автомобилей с классическими двигателями (ДВС) безусловным лидером остается национальное производство (6,6 тыс. ед.). Однако импорт через физлиц (4,2 тыс. ед.) уже более чем в 2,4 раза превышает официальный импорт дилеров (1,7 тыс. ед.), отмечают в БАА.

«Частный ввоз де-факто стал доминирующим сегментом формирования теперь уже и рынка новых автомобилей, уступая лишь объемам выпуска авто в стране», — сообщают эксперты.

Гибриды: физлица вытеснили дилеров и производство

«Наиболее сенсационные результаты зафиксированы в сегменте гибридных авто. Здесь физические лица заняли абсолютно доминирующую позицию (1,1 тыс. ед.), опередив не только производство завода „БЕЛДЖИ“ (765 ед.), но и практически полностью вытеснив официальный импорт юридических лиц, который составил символическую 61 единицу», — заявили в БАА.

Какова ситуация с электромобилями

Сектор новых электромобилей остается единственным направлением, где активность физлиц не оказывает существенного влияния на позиции национального производителя, уточнили в БАА.

Объем производства электрокаров в Беларуси составил 2,2 тыс. ед. Это почти вдвое превышает показатели частного ввоза (1,1 тыс. ед.). Лидером в данном сегменте остаются компании, которые импортировали 3,4 тыс. ед.

«Высокая активность частного импорта благодаря льготам становится стратегическим вызовом для национального производителя. Объемы ввоза физлицами в сегментах ДВС и гибридов могут вынудить завод корректировать свои планы, так как частники фактически формируют параллельное предложение, напрямую конкурирующее с конвейерной продукцией по цене и ассортименту», — резюмировали в БАА.

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