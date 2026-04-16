Регулярно посещавший «зону СВО» россиян убил одного и ранил троих полицейских при задержании 15 16.04.2026, 21:31

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В поселке Аккермановка Оренбургской области 16 апреля произошла перестрелка между полицейскими и 51-летним мужчиной, в результате которой один из сотрудников был убит и еще трое ранены. Злоумышленник находился в федеральном розыске и стал стрелять в силовиков при попытке задержания, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Раненые полицейские госпитализированы в стабильно тяжелом состоянии, им оказывают помощь. По данным регионального управления МВД, предполагаемого нападавшего 1974 года рождения зовут Сергей Басалаев. Он вооружен автоматом.

Ранее мужчина, как пишет Astra, посещал зону проведения «СВО», о чем свидетельствуют утечки данных. В 2023 году Басалаев оформил на себя сим-карту компании-оператора «Феникс», которая работает только на территории захваченной у Украины части Донецкой области. Пока неясно, является ли он участником или «ветераном» войны. Злоумышленник скрылся с места преступления на грузовом автомобиле «ГАЗон». Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (317 УК РФ), сообщили в областной прокуратуре. По данным «Урал56.ру», преступник стрелял по сотрудникам из автомата.

По предварительной версии властей, в четверг сотрудники отдела полиции № 3 управления МВД «Орское» прибыли в Аккермановку «с целью задержания лица, находящегося в федеральном розыске». Однако, увидев полицейских, злоумышленник открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. За какое преступление разыскивался Басалаев, не уточняется.

По информации Mash, мужчина является должником микрофинансовых организаций, деньги с него взыскивали через суд. «112» утверждает, что он задолжал МФО более 170 тысяч рублей. Басалаев якобы увлекался знахарством и торговал травами, а также занимался ремонтом техники, шил и чинил одежду.

Эту информацию подтверждает Baza. По данным канала, Басалаев является профессиональным портным и создателем «собственного бренда одежды». Ранее у него был небольшой цех по изготовлению одежды и собственный магазин под брендом «Мороз». Но этот бизнес не приносил мужчине большой прибыли, утверждает Baza со ссылкой на финансовую отчетность.

«РЕН ТВ» пишет, что Басалаева привлекали к ответственности за хранение конопли. Он выращивал запрещенные растения и держал дома 48 гр. гашишного масла и 885 гр. марихуаны. В своих соцсетях мужчина делал репосты объявлений о продаже расфасованных черемухи и Иван-чая в пакетиках, выяснил канал.

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