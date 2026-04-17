Под Минском запустили «табло позора» для водителей

Под Минском запустили «табло позора» для водителей9
- 17.04.2026, 20:11
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Нарушения выводят на экран в реальном времени.
На трассе Р53 «Слобода – Новосады» в тестовом режиме заработала «умная дорога». Самый заметный ее элемент – информационное табло, которое в режиме реального времени выводит на экран номер авто и само нарушение ПДД. О принципе работы новой системы рассказал начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.
Проект «Умная дорога» реализуют на участке с 0-го по 27-й километр трассы Р53. Его задача – повысить безопасность движения и оперативно предупреждать водителей об опасности, отметил Ротченков.
Система считывает регистрационный знак авто, фиксирует нарушение, а примерно через пять километров информация появляется на табло над дорогой. По словам начальника ГАИ, на данный момент комплекс отслеживает 4 вида нарушений:
— превышение скорости;
— отсутствие техосмотра;
— использование телефона за рулем;
— непристегнутый ремень безопасности.
На данный момент в реальном режиме к ответственности привлекают за два нарушения:
— превышение скорости;
— отсутствие техосмотра.
Именно по ним белорусским водителям уже приходят так называемые «письма счастья».
Еще два вида нарушений – разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень – пока фиксируют в тестовом режиме. Как пояснил Виктор Ротченков, сейчас речь идет о профилактике, а о переходе к штрафам сообщат отдельно.
Если нарушений не обнаружено, экран не пустует. На табло выводят дорожную информацию: данные о погоде, заторах и другой обстановке на трассе.
Необычное табло быстро разлетелось по соцсетям. Пользователи отреагировали по-разному: одни увидели в этом полезную меру для дисциплины на дороге, другие – слишком демонстративный способ напоминать о нарушениях.
Среди комментариев были и шутки, и раздражение:
«А с днем рождения поздравлять будут?»
«А зачем нарушать? Не нарушай и не будут выводить».
«Большой брат следит за тобой...»
«Прочитаешь такое послание – и сразу в столб ближайший от расстройства чувств. Зачем портить людям путешествие? Раньше желали «Счастливого пути!»
«М-да. Табло позора».
«Неправда. Хорошая идея. Надеюсь, по всей стране такие поставят».
Судя по реакции, для одних водителей система выглядит как современный инструмент профилактики, для других – как публичное напоминание о проступке прямо на дороге.