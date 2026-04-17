Под Минском запустили «табло позора» для водителей 9 17.04.2026, 20:11

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Нарушения выводят на экран в реальном времени.

На трассе Р53 «Слобода – Новосады» в тестовом режиме заработала «умная дорога». Самый заметный ее элемент – информационное табло, которое в режиме реального времени выводит на экран номер авто и само нарушение ПДД. О принципе работы новой системы рассказал начальник ГУ ГАИ МВД Виктор Ротченков.

Проект «Умная дорога» реализуют на участке с 0-го по 27-й километр трассы Р53. Его задача – повысить безопасность движения и оперативно предупреждать водителей об опасности, отметил Ротченков.

Система считывает регистрационный знак авто, фиксирует нарушение, а примерно через пять километров информация появляется на табло над дорогой. По словам начальника ГАИ, на данный момент комплекс отслеживает 4 вида нарушений:

— превышение скорости;

— отсутствие техосмотра;

— использование телефона за рулем;

— непристегнутый ремень безопасности.

На данный момент в реальном режиме к ответственности привлекают за два нарушения:

— превышение скорости;

— отсутствие техосмотра.

Именно по ним белорусским водителям уже приходят так называемые «письма счастья».

Еще два вида нарушений – разговор по телефону за рулем и непристегнутый ремень – пока фиксируют в тестовом режиме. Как пояснил Виктор Ротченков, сейчас речь идет о профилактике, а о переходе к штрафам сообщат отдельно.

Если нарушений не обнаружено, экран не пустует. На табло выводят дорожную информацию: данные о погоде, заторах и другой обстановке на трассе.

Необычное табло быстро разлетелось по соцсетям. Пользователи отреагировали по-разному: одни увидели в этом полезную меру для дисциплины на дороге, другие – слишком демонстративный способ напоминать о нарушениях.

Среди комментариев были и шутки, и раздражение:

«А с днем рождения поздравлять будут?»

«А зачем нарушать? Не нарушай и не будут выводить».

«Большой брат следит за тобой...»

«Прочитаешь такое послание – и сразу в столб ближайший от расстройства чувств. Зачем портить людям путешествие? Раньше желали «Счастливого пути!»

«М-да. Табло позора».

«Неправда. Хорошая идея. Надеюсь, по всей стране такие поставят».

Судя по реакции, для одних водителей система выглядит как современный инструмент профилактики, для других – как публичное напоминание о проступке прямо на дороге.

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