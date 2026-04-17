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Беларус уехал на заработки в Россию и пропал

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  • 17.04.2026, 21:45
  • 7,426
Беларус уехал на заработки в Россию и пропал

С февраля о нем нет никаких сведений.

Беларус Николай Заяц, уехавший на заработки в Россиию, пропал в Москве. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Николаю Зайцу 55 лет, он проживает в Кобрине Брестской области. 4 января этого года он уехал на заработки в Россию, там проживал в общежитии в Москве (Поселение Краснопахорское).

13 февраля мужчина перестал выходить на связь, в общежитии не появился. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волос седой.

Волонтеры просят всех, кто знает что-то о пропавшем, позвонить по 7733 (для всех операторов связи).

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