Беларус уехал на заработки в Россию и пропал 11 17.04.2026, 21:45

7,426

С февраля о нем нет никаких сведений.

Беларус Николай Заяц, уехавший на заработки в Россиию, пропал в Москве. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Ангел».

Николаю Зайцу 55 лет, он проживает в Кобрине Брестской области. 4 января этого года он уехал на заработки в Россию, там проживал в общежитии в Москве (Поселение Краснопахорское).

13 февраля мужчина перестал выходить на связь, в общежитии не появился. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волос седой.

Волонтеры просят всех, кто знает что-то о пропавшем, позвонить по 7733 (для всех операторов связи).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com