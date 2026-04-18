Умер известный белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров

Умер известный белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров1
- 18.04.2026, 6:53
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Ему было 84 года.
Ушел из жизни известный советский и белорусский кинорежиссер Вячеслав Никифоров, сообщила пресс-служба Министерства культуры.
Вячеслав Никифоров умер 17 апреля. Ему было 84 года.
«Его яркий, творческий путь навсегда останется образцом для новых поколений кинематографистов. Память о Вячеславе Александровиче навсегда будет жить в сердцах коллег и зрителей», — написала у себя в Facebook актриса национальной киностудии «Беларусьфильм» Татьяна Кирющенко-Хоружая.
Вячеслав Никифоров работал режиссером-постановщиком на Национальной киностудии «Беларусьфильм», на киностудиях России. Фильмография режиссера насчитывает порядка 30 фильмов и телесериалов, среди которых «Зимородок», «Фруза», «Отцы и дети», «Государственная граница», «Благородный разбойник Владимир Дубровский» и другие.
В 2022 году Вячеслав Никифоров был награжден специальным призом «За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве».