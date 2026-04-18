В Туапсе вторые сутки не могут потушить пожар на НПЗ после атаки ВСУ 6 18.04.2026, 8:40

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Бушующее пламя показали на видео.

По состоянию на вечер 17 апреля масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край РФ) продолжался. Украинские дроны атаковали этот объект в ночь на 16 апреля, то есть на вторые сутки ликвидации российские пожарные не смогли потушить огонь, пишет OBOZ.UA.

Россияне публиковали видео и фото пожара в интернете. Они свидетельствуют, что БпЛА попали точно, вызвав серьезные повреждения.

В Туапсе вторые сутки не могут потушить пожар на НПЗ после атаки Сил обороны Украины. Фото и видео

Интересно, что некоторые упоминали о том, что это последствия «СВО». В одном из сообщений автор выбрал специфическое музыкальное сопровождение с призывом: «Пусть кончается война».

«Туапсе вторые сутки пылает после встречи с «санкционными» БпЛА СОУ. Россияне пишут: «Пусть кончается война», – но у Путина не работают социальные сети без VPN, и он их не видит», – пошутил автор Telegram-канала Exilenova+.

В Туапсе вторые сутки не могут потушить пожар на НПЗ после атаки Сил обороны Украины. Фото и видео

Также местные жители делились кадрами с пляжей – там из-за разлива нефтепродуктов (ведь НПЗ расположен у моря) вода покрылась пятнами.

«Кроме черного неба – еще и режим черного моря. Вот пятна. Достаточно большие», – жаловался россиянин, который снимал набережную.

В другом ролике тот же мужчина показал задымленное небо. «Страшно за свой город», – заявил житель государства-агрессора.

Что известно об обстреле

Взрывы в город Туапсе прогремели ночью 16 апреля. Целью удара стал местный нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании «Роснефть» и расположенныйв районе морского порта.

В Генеральном штабе ВСУ (а также источник в СБУ) подтвердили поражение НПЗ «Туапсинский».

Этот НПЗ является ключевым звеном в цепочке поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ) для группировок войск, действующих на южном направлении и в оккупированном Крыму. Завод способен производить топливо, необходимое для бронетехники и авиации. Повреждение таких объектов напрямую влияет на мобильность войск.

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