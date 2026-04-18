Более 50% британцев хотят обратно в ЕС4
- 18.04.2026, 9:07
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Даже среди консерваторов идею возвращения одобряют 39% опрошенных.
Большинство жителей Великобритании стремятся вернуться в состав Европейского Союза. Настроения в стране радикально изменились спустя десять лет после исторического референдума о Brexit, что подтверждается результатами масштабного исследования организации Best for Britain.
Об этом сообщает The Guardian.
Сейчас полное воссоединение с ЕС поддерживают 53% всех граждан. Интересно, что данные опроса показывают единство сторонников разных партий:
83% избирателей Лейбористской партии стремятся обратно в ЕС;
84% сторонников Либеральных демократов поддерживают воссоединение;
82% избирателей «Зеленых» выступают за членство в Союзе.
Даже среди консерваторов идею возвращения одобряют 39% опрошенных, что демонстрирует усталость от изоляции, отмечается в материале.
Почему британцы хотят в ЕС
В статье утверждается, что одной из главных причин может быть экономика. Brexit создал огромную пропасть в законодательстве. С 2020 года Британия уже отошла от европейских норм в 76 ключевых правилах, касающихся торговли и стандартов качества.
Британский бизнес тонет в бюрократии. Попытки правительства уменьшить количество бумаг для аграриев, например, пока не дают ощутимого результата. Британия вынуждена выполнять европейские директивы, не имея права голоса при их создании, а это удар по суверенитету.
Пора менять тактику
Эксперт по социологии Джон Кертис во время презентации результатов в Вестминстере раскритиковал правительство. Он считает, что расчеты властей устарели.
Молчание правительства о последствиях выхода из Евросоюза лишь усиливает раздражение, отмечают социологи. Политическая реальность требует от лейбористов решительных шагов, иначе прогрессивный избиратель отвернется от них на следующих выборах.