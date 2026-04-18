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Более 50% британцев хотят обратно в ЕС

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  • 18.04.2026, 9:07
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Более 50% британцев хотят обратно в ЕС

Даже среди консерваторов идею возвращения одобряют 39% опрошенных.

Большинство жителей Великобритании стремятся вернуться в состав Европейского Союза. Настроения в стране радикально изменились спустя десять лет после исторического референдума о Brexit, что подтверждается результатами масштабного исследования организации Best for Britain.

Об этом сообщает The Guardian.

Сейчас полное воссоединение с ЕС поддерживают 53% всех граждан. Интересно, что данные опроса показывают единство сторонников разных партий:

83% избирателей Лейбористской партии стремятся обратно в ЕС;

84% сторонников Либеральных демократов поддерживают воссоединение;

82% избирателей «Зеленых» выступают за членство в Союзе.

Даже среди консерваторов идею возвращения одобряют 39% опрошенных, что демонстрирует усталость от изоляции, отмечается в материале.

Почему британцы хотят в ЕС

В статье утверждается, что одной из главных причин может быть экономика. Brexit создал огромную пропасть в законодательстве. С 2020 года Британия уже отошла от европейских норм в 76 ключевых правилах, касающихся торговли и стандартов качества.

Британский бизнес тонет в бюрократии. Попытки правительства уменьшить количество бумаг для аграриев, например, пока не дают ощутимого результата. Британия вынуждена выполнять европейские директивы, не имея права голоса при их создании, а это удар по суверенитету.

Пора менять тактику

Эксперт по социологии Джон Кертис во время презентации результатов в Вестминстере раскритиковал правительство. Он считает, что расчеты властей устарели.

Молчание правительства о последствиях выхода из Евросоюза лишь усиливает раздражение, отмечают социологи. Политическая реальность требует от лейбористов решительных шагов, иначе прогрессивный избиратель отвернется от них на следующих выборах.

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