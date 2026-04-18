Иран жестко ответил Трампу на планы вывезти уран 11 18.04.2026, 10:02

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В Тегеране опровергли заявления лидера США.

Иран официально опроверг заявления Дональда Трампа о готовности передать ядерные материалы Соединенным Штатам. Глава МИД обвинили американского президента в манипуляциях.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Главный дипломат Ирана Эсмаил Багаи заявил, что передача урана даже не обсуждается. Чиновник назвал слова лидера США попыткой выдать желаемое за действительное.

«Обогащенный Ираном уран никуда не будет передан; передача урана в Соединенные Штаты не была для нас вариантом», - отметил Бахаи.

Сам Трамп во время выступления в Аризоне заявил, что намерен вывезти иранский высокообогащенный уран с помощью экскаваторов. Американский президент постоянно называет этот уран «ядерной пылью» после атак Вашингтона на объекты в Исфахане, Натанзе и Фордо летом 2025 года.

«Как мы достанем ядерную пыль? Мы достанем ее вместе с Ираном, используя много экскаваторов. И мы вывезем (ядерные материалы, - ред.) в США», - сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что Тегеран «не получит в обмен никаких денег». Также американский лидер не исключил возможности продолжения войны, если сделка с Ираном будет сорвана.

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