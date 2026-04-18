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В России после атаки дронов горит балтийский порт Высоцк

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  • 18.04.2026, 10:10
  • 8,388
В России после атаки дронов горит балтийский порт Высоцк

Там находится терминал компании «Лукойл».

Пожар возник в районе балтийского порта Высоцк ‌в субботу в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале, не уточнив ‌детали возгорания.

«В ‌районе порта Высоцк есть возгорание, в данный момент ‌оно ликвидируется», - говорится в сообщении губернатора.

В порту Высоцк располагается ‌терминал компании «Лукойл», переваливающий на экспорт мазут, нафту, дизтопливо и вакуумный ‌газойль.

По данным отраслевых источников, в 2025 году экспортная перевалка нефтепродуктов на терминале Лукойла в Высоцке (РПК-Высоцк Лукойл II) составила почти 9 миллионов тонн.

В границах морского порта Высоцк расположены также ‌угольный терминал и терминал по ‌отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) Криогаз-Высоцк компании Новатэк производительностью 820.000 тонн ‌в год.

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