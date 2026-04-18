Американец начал продавать участки на Луне и стал миллионером 16 18.04.2026, 10:55

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Вначале он внимательно изучил договор 1967 года и нашел юридическую лазейку.

Совсем недавно на нашу планету после 10-дневного полета вернулся космический корабль «Орион» с четырьмя астронавтами на борту. В ходе миссии Artemis II они облетели Луну, впервые за полвека вернув человека на орбиту естественного спутника Земли. Возможно, именно так начнется новая эра человечества, которая приведет к появлению на поверхности Луны постоянной базы и освоению ее природных ресурсов, пишет Onliner.

За всей романтикой этих грандиозных планов пока мало кто обращает внимание на вопрос, кому принадлежит спутник и как в будущем будет регулироваться его правовой статус. Между тем есть человек, который уверен, что он может распоряжаться этим и другими небесными телами как своей собственностью. Уже без малого полвека он продает их территорию другим землянам, создав один из самых необычных бизнесов на планете и заработав на нем по меньшей мере $12 млн. Себя американец Деннис Хоуп называет «богатейшим человеком Солнечной системы», но многие считают его просто мошенником. На чьей стороне правда? Разбираемся.

Земляне на Луне

21 июля 1969 года американский астронавт Нил Армстронг опустил свою левую ногу на поверхность Луны и произнес сакраментальную фразу «Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества». На одной из опор лунного модуля, доставившего Армстронга на спутник Земли, была закреплена мемориальная табличка с чуть менее знаменитым, но все же также очень известным текстом: «Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль 1969 года нашей эры. Мы пришли с миром от имени всего человечества».

Астронавты и их корабль были американскими, но обе формулировки неспроста делали отсылку ко «всему человечеству».

И Армстронг, и его партнер по той исторической высадке Базз Олдрин установили на Луне американский флаг, но этот поступок не должен был восприниматься как жест территориального захвата вновь открытой территории, как было принято на Земле в эпоху Великих географических открытий. Флаг стал всего лишь символом роли, которую сыграли США в той миссии. Астронавты в своих действиях уже руководствовались подписанным незадолго до их полета основополагающим юридическим документом, регулирующим принципы исследования и использования космического пространства и находящихся в нем небесных тел.

«Провинция всего человечества»

В январе 1967 года СССР, США и Великобритания подписали так называемый «Договор о космосе». Впоследствии к ним присоединились еще 114 стран, включая всех участников космической гонки. В соглашении, задававшем универсальный каркас для эпохи, когда земляне наконец покинули пределы своей колыбели, космос объявлялся «провинцией всего человечества». В статье 2 достаточно четко говорилось: «Космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни посредством провозглашения суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

В условиях холодной войны это было и политическим компромиссом, и попыткой предотвратить превращение Луны в очередной фронт глобального противостояния.

Договор должен был исключить любые споры о том, чей флаг имеет больший вес, и закрепить принцип: космос — это не территория, а общее пространство, где никто не может стать единоличным хозяином. Но за красивыми и, казалось бы, ясными формулировками скрывалась недосказанность, которой и воспользовался самопровозглашенный «посол Луны» Деннис Хоуп.

Гениальная идея из окна

В 1980 году господину Хоупу было 32, и он переживал жесткий экзистенциальный кризис. Деннис разводился с женой и уже год сидел без работы. Его карьера откровенно не задалась. Мужчина уже успел побывать продавцом подержанных автомобилей, актером и даже выступал в кабаре как чревовещатель, но не снискал успеха ни на одном поприще. Финансовая яма становилась все глубже, а вместе с ней — и испытываемое Хоупом отчаяние. Как обычно бывает в таких ситуациях, озарение пришло совершенно неожиданно. Однажды Деннис размышлял о том, что он мог бы стать неплохим управляющим недвижимостью. Случайно посмотрев в окно, он увидел Луну и понял, что смотрит на колоссальный объем недвижимости, которой пока никто не занимается.

Идею оставалось проверить на практике.

Хоуп отправился в библиотеку, нашел договор 1967 года, внимательно изучил документ и понял, что у него есть юридическая лазейка. Договор запрещал присваивать небесные тела государствам, но про частных лиц там не было ни слова. Хоуп решил, что это и есть его шанс. Он составил «декларацию собственности» на Луну (а заодно на Марс, Венеру, Меркурий, Ио и Плутон) и отправил ее в ООН, а также правительствам США и СССР. Ответа, разумеется, не последовало. Игнорирование своих претензий вчерашний чревовещатель трактовал совершенно определенным образом. «Они не ответили, а значит, не возражали», — рассказывал он позже. Оставалось лишь превратить этот казус в деньги.

«Я продаю Луну»

В одном из своих интервью Деннис признался, что опыт выступления на сцене дал ему важный навык: «Можно говорить что угодно, и это будет сходить тебе с рук, если делать это с улыбкой». Хоуп так и поступил. Он стал монетизировать свои обаяние и харизму. Первые сделки он заключал прямо в барах и забегаловках своего района. «Я сидел в баре с пачкой лунных актов в кармане, — вспоминал он. — Когда кто-то спрашивал, чем я занимаюсь, я отвечал: «Я продаю Луну». Многим собеседникам, расслабленным влиянием алкоголя, такой ответ казался оригинальным, и они желали узнать подробности.

А дальше в дело вступали подвешенный язык и улыбка.

Каждый «лунный акт», который предлагал своим собутыльникам Хоуп, предполагал переход покупателю прав собственности на 1 акр (чуть больше 40 соток) лунной территории за определенную сумму, сравнимую со стоимостью хорошего ужина. И люди начали покупать такие акты. Кто-то воспринимал документ серьезно и затем включал «лунную недвижимость» в свои завещания. Другие просто удовлетворяли свое самолюбие и рассматривали красиво оформленную бумагу как неплохое дополнение к интерьеру дома или рабочего кабинета. Третьи считали, что «фрагмент Луны» станет отличным, а главное, оригинальным подарком на чей-то день рождения, свадьбу, юбилей или крестины — пусть и символическим, но знаком внимания. Маркетинг работал безотказно. «Подарите участок на Луне, и это будет самый обсуждаемый подарок на любом празднике», — гласила реклама предпринимателя. Самого же Хоупа мотивация покупателей не интересовала. Главное, что они с готовностью отдавали ему свои деньги, и с каждым годом желающих становилось все больше.

«Лунное посольство»

Хоуп увидел спрос и начал строить под него инфраструктуру. Он зарегистрировал торговую марку Lunar Embassy («Лунное посольство»), разработал дизайн «лунных актов», придумал для спутника систему координат и даже продумал собственные правила и ограничения, которые якобы регулировали использование лунной недвижимости. В 1995 году он уже зарабатывал достаточно, чтобы бросить все остальные свои дела и заняться исключительно продажей Луны. Особенно помогло ему развитие интернета, позволившее запустить сайт MoonShop и начать продавать участки в сети, а не только по почте и офлайн.

Конечно, для значительного количества покупателей Хоуп продавал не просто красивые бумажки.

Он продавал ощущение причастности к будущему, в котором Луна станет новым фронтиром. Его «акты» выглядели солидно, документы сопровождались картами, точными координатами участка и даже его фотографиями с орбиты, будто речь шла о настоящей недвижимости. Медиа подхватили эту историю. CNN, NBC, National Geographic и десятки других СМИ, печатных и электронных, с удовольствием рассказывали о человеке, который «продает Луну», а каждая публикация только увеличивала поток клиентов. К концу десятилетия Хоуп уже уверенно говорил о себе как о «главе единственной легитимной лунной корпорации».

На широкую ногу

По собственному утверждению господина Хоупа, только к 2013 году общее число клиентов Lunar Embassy превысило 6 млн человек. На Луне, Марсе, Меркурии и даже спутнике Юпитера Ио своих новых «собственников» нашли сотни тысяч акров внеземной недвижимости. Цены при этом оставались почти символическими. Сейчас один лунный акр можно приобрести за $34,99, а «премиальные» участки (например, в Море Спокойствия или рядом с местом посадки индийского зонда Chandrayaan-3) оцениваются в $44,99—49,99. Хоуп уверяет, что однажды даже продал «участок размером со страну». На заказ в 2,66 млн акров сделали большую скидку и отдали его «всего» за $250 тыс. В такую же сумму Деннис оценивает Плутон, но готов расстаться с ним лишь целиком.

С ростом популярности развивалась и инфраструктура продаж.

Lunar Embassy превратилась в сеть. Помимо двух штатных сотрудников в основной компании, у Хоупа появилось 27 реселлеров и шесть «послов», которые реализовывали его участки в других странах. Условия сотрудничества оказались далеки от романтики космического предпринимательства: чтобы стать реселлером или «амбассадором», достаточно было заплатить лицензионный взнос в $60 тыс. и ежемесячно гарантированно закупать определенное количество участков для последующей перепродажи. По сути, это была франшиза, но построенная на торговле бумагой с координатами. Тем не менее соблазну стать ее обладателем поддались (видимо, из соображений пиара) гостиничные сети Hilton и Marriott и даже, если верить самому Хоупу, сразу три президента США.

Галактическое правительство

Когда продажи лунных участков стали приносить стабильный доход, Деннис Хоуп понял, что покупателям нужна не только красивая бумажка, но и ощущение защищенности. Чтобы убедить клиентов, что их «владения» завтра не исчезнут, он придумал «Галактическое правительство» — квазигосударство, существующее лишь на сайте Lunar Embassy и в воображении его владельца. Себя Деннис объявил его «главой», создал «конгресс» из добровольцев-покупателей, написал «конституцию» и даже ввел собственную валюту — Delta.

Конечно, на самом деле все это было элементом маркетинговой игры.

Главная функция этого «правительства» заключалась в том, чтобы дать покупателям иллюзию юридической опоры. Хоуп уверял, что его структура обладает всеми признаками суверенитета: территорией (Луна и планеты, на которые он заявил права), населением (миллионы клиентов) и органами власти. Он даже рассылал в ООН «дипломатические ноты», трактуя отсутствие ответа как молчаливое признание своего «правительства». Для юристов это выглядело как курьез, но для части покупателей именно эта псевдолегитимность становилась решающим аргументом в покупке. Если есть «государство», значит, их «лунный акт» — это не просто сувенир, а документ, за которым кто-то и что-то стоит.

Мнение юристов

Реакция профессионального сообщества на деятельность Денниса Хоупа всегда была в лучшем случае ироничной. Специалисты по проблематике называют его схему «юридически несостоятельной» и «не имеющей никакой силы». Танья Массон-Цваан из Международного института космического права формулирует это так: «Ни один частный субъект не может присвоить себе то, что запрещено присваивать государствам. Это базовый принцип международного права». Профессор Рам Джаху из Университета Макгилл в Монреале добавляет: «Я не вижу лазейки. Луна — общая собственность международного сообщества. Ни государства, ни частные лица не могут ей владеть. Тем более права частных лиц не могут преобладать над правами и обязанностями государства». Международные организации придерживаются той же линии.

Представители Комитета ООН по космосу подчеркивали, что отсутствие ответа на претензии Хоупа не означало согласия с ними.

Некоторые государства реагировали не только словами, но и действиями. В Германии в начале 2000-х прокуратура возбудила дело против местного реселлера Lunar Embassy, указав, что продажа участков на Луне вводит потребителей в заблуждение. Аналогичный иск был подан в Швеции. В Китае власти пошли еще дальше и вовсе запретили деятельность Lunar Embassy.

Будущая проблема

Бизнес-схема Денниса Хоупа оказалась удивительно живучей, потому что идеально совпала с человеческими ожиданиями и слабостями. «Лунный акт» не являлся юридически значимым документом, а был лишь символом, сувениром, шуткой, романтическим жестом, способом почувствовать себя частью космической истории. Большинство покупателей на самом деле покупали не «пыльные тропинки далеких планет», а эмоцию. В этом смысле Хоуп попал в точку: он предложил людям то, что международное право никогда не даст. И пока юристы цитировали статьи «Договора о космосе», миллионы людей приобретали свои акры в Море Спокойствия, потому что им нравилась сама эта идея.

Однако деятельность Денниса Хоупа привлекает внимание к куда более серьезному вопросу, приобретающему актуальность в наши дни.

Что будет, когда человечество действительно вернется на Луну? Уже сейчас специалисты говорят, что договор 1967 года слишком прост для новой эпохи. Его текст из 2200 слов не регулирует, кто и как сможет добывать лунные ресурсы (воду, гелий-3, редкие минералы), какие виды военной активности будут допустимы на Луне, кто будет устанавливать там правила и разрешать споры. Никто не знает, что произойдет, если (или когда) на Луне столкнутся интересы десятков государств и крупных частных компаний вроде SpaceX Илона Маска. Пол Демпси из Института воздушного и космического права Университета Макгилл уверен: «Мировому сообществу придется собраться и написать новую конвенцию».

Ну а Деннис Хоуп намерен бороться за свои (пусть и выдуманные) права на Луне и дальше, хотя основателю Lunar Embassy уже 78 лет. Скорее всего, плодов необычного бизнеса, принесшего ему миллионы долларов, предпринимателю хватит до конца жизни.

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