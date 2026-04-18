Axios: Нетаньяху был в шоке из-за решения Трампа
- 18.04.2026, 11:10
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Резкое заявление президента США противоречило условиям перемирия.
Президент США Дональд Трамп вызвал резонанс заявлением о том, что Израиль больше не должен наносить авиаудары по Ливану. Его резкий пост вызвал удивление и беспокойство в израильском руководстве.
Как сообщает Axios, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда были шокированы формулировкой Трампа, которая противоречит условиям недавно согласованного перемирия.
Ранее США объявили о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном. Согласно договоренностям, Израиль обязывался воздерживаться от наступательных операций, но сохранял право на самооборону в случае угроз.
Впрочем, Трамп написал: «Израиль больше не будет бомбить Ливан. США запретили им это делать». В интервью он добавил, что не допустит дальнейших ударов и настаивает на их полном прекращении.
Реакция Израиля
По данным источников, израильская сторона узнала о заявлении из СМИ и немедленно обратилась в Вашингтон за разъяснениями. В частности, посол Израиля в США Йехиэль Лейтер пытался выяснить, означает ли это изменение политики Соединенных Штатов.
В Белом доме впоследствии уточнили, что соглашение остается в силе: Израиль не должен проводить наступательные операции, но может действовать в рамках самообороны.
Несмотря на перемирие, ситуация остается нестабильной. В пятницу израильский беспилотник нанес удар по южному Ливану. Израильская сторона заявила, что действовала в ответ на нарушение режима тишины со стороны группировки «Хезболла».