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В России после утренней атаки дронов пылает уже второй НПЗ

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  • 18.04.2026, 11:31
  • 10,734
В России после утренней атаки дронов пылает уже второй НПЗ

Именно там хранится сырая нефть, которая поступает из Западной Сибири.

В Самарской области РФ после утренней атаки беспилотников зафиксированы масштабные пожары сразу на двух нефтеперерабатывающих предприятиях – в Сызрани и Новокуйбышевске. Основные очаги возгорания возникли в зоне хранения сырья и на производственных установках.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+. Поражение подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы на Сызранском НПЗ, где возгорание возникло в районе резервуарного парка – ключевого элемента инфраструктуры предприятия.

Именно здесь хранится сырая нефть, которая поступает из Западной Сибири через магистральные трубопроводы, а также готовые нефтепродукты перед отгрузкой.

Кроме этого, огонь охватил одну из установок по переработке нефти, что может повлиять на производственные мощности завода. Резервуарный парк выполняет функцию буфера в логистической цепи, поэтому его повреждение способно нарушить стабильность поставок.

После переработки продукция с предприятия распределяется по трем направлениям: на внутренний рынок РФ, через речные маршруты по Волге, а также возвращается в трубопроводную систему для дальнейшего экспорта.

Одним из ключевых узлов экспорта остается порт Новороссийска, через который проходит значительная часть российских нефтепродуктов.

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