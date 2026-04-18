Концерт рэпера Канье Уэста в Польше отменили на фоне скандалов 7 18.04.2026, 12:50

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Канье Уэст

Министр культуры изначально считала это неприемлемым.

В Польше в пятницу, 17 апреля, объявили об отмене июньского концерта американского рэпера Канье Уэста, который много лет эпатировал публику антисемитскими, расистскими и пронацистскими высказываниями, рассказывает Би-би-си.

Концерт Канье Уэста, который пять лет назад сменил имя на «Йе», планировался на 19 июня в городе Хожув на юге Польши. Он мог бы стать первым его выступлением в Польше за 15 лет, но в пятницу стадион, где планировалось выступление, заявил, что его не будет — «по формальным и юридическим причинам».

Ранее министр культуры Польши Марта Ценковска заявила, что считает решение пригласить Уэста «неприемлемым».

В ходе европейского турне Уэст, кроме Польши, собирался выступить в Британии и Франции, но британские власти 6 апреля запретили ему въезд в страну, а несколько дней спустя о том, что решение о концерте отложено, объявили организаторы мероприятия в Марселе.

В феврале прошлого года Уэст начал продавать футболки со свастикой, из-за чего торговая онлайн-площадка Shopify удалила его магазин.

Три месяца спустя рэпер выпустил произведение под названием «Хайль Гитлер», в котором сообщил, что нацистом его сделали тяжба за опекунство над ребенком и замораживание его активов.

В январе, перед тем как объявить о европейском туре и выпуске нового альбома, Уэст оплатил целую страницу в газете Wall Street Journal, на которой извинился за свои высказывания и поступки.

«Я не нацист и не антисемит. Я люблю евреев», — написал Уэст и объяснил, что «потерял связь с реальностью» из-за биполярного расстройства.

В Польше пропаганда нацистской символики является преступлением, за которое положены до трех лет тюрьмы.

Для Польши нацистская символика и идеология — особенно больной вопрос. Нацистская Германия (вместе с Советским Союзом) оккупировала и расчленила страну. Нацисты массово депортировали поляков, а также создали на территории страны лагеря смерти, где убили миллионы европейских евреев, в том числе 3 млн польских.

«Этот артист публично выражал антисемитские взгляды, принижал тяжесть преступлений и зарабатывал на футболках со свастикой, — написала министр культуры Ценковска в сети X. — Это преднамеренный переход границ и нормализация ненависти. В культуре не должно быть места тем, кто пользуется ею для распространения ненависти».

Перед тем, как об отмене концерта объявил польский стадион, пресс-секретарь министерства культуры Польши Петр Ендржеевский сказал Би-би-си, что власти не могут просто запретить концерт, поскольку для этого нет подходящего закона.

Он добавил, что МИД Польши — тоже против концерта Уэста.

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