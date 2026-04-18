Иран заявил о закрытии Ормузского пролива 11 18.04.2026, 13:10

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И обвинил США в нарушении договоренностей.

Теократический диктаторский режим Ирана заявил о закрытии Ормузского пролива. Также в Тегеране снова обвинили Соединенные Штаты в «нарушении договоренностей», пишет OBOZ.UA.

Новую серию «военного контроля» в проливе объявил представитель Центрального штаба иранской полиции «Хатам аль-Анбия». Об этом в соцсети Х сообщает Iran's Today.

У Ирана новое обострение

Иранские военные, контролируемые боевиками КСИР, заявили, что по состоянию на 18 апреля транзит через Ормузский пролив вернулся к прежнему состоянию строгого военного контроля. Также он сослался на «неоднократные нарушения со стороны США и пиратство под видом блокады».

Представители иранского режима пригрозили держать этот важный водный путь под своим контролем до тех пор, пока США не прекратят блокаду иранских портов.

Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и обвинил США в нарушении договоренностей

«До тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят ограничения на свободное передвижение судов, следующих из Ирана в пункты назначения и из других мест в Иран, ситуация в Ормузском проливе будет оставаться под строгим контролем и без изменений по сравнению с её прежним статусом», – заявили иранские военные.

Как сообщил Bloomberg, утром 18 апреля греческие и индийские танкеры развернулись перед Ормузским проливом на фоне возобновления иранской блокады. Шесть танкеров везли около 8,3 миллиона баррелей нефти, и их успешные транзиты означали бы самые высокие потоки нефти из залива за один день с начала войны.

Приостановленные рейсы пяти греческих и индийских танкеров дают первое представление о том, как осуществляется движется по энергетической артерии, после того как министр иностранных дел Ирана заявил, что она полностью открыта.

Иран заявил о закрытии Ормузского пролива и обвинил США в нарушении договоренностей

Важная артерия мирового судоходства

Ормузский пролив – это «узкое место» мировой энергетики. Через него проходит около 20–25% всей нефти, потребляемой в мире. Любое заявление о «строгом военном контроле» или блокировке мгновенно вызывает реакцию на мировых рынках.

По состоянию на 18 апреля Корпус стражей исламской революции фактически контролирует безопасность в этой зоне и часто использует угрозу перекрытия пролива как инструмент давления на Запад. Риторика о «пиратстве под видом блокады» обычно является ответом Тегерана на санкции или задержание танкеров с иранской нефтью.

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