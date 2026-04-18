Что можно и нельзя делать в Беларуси на Радуницу 8 18.04.2026, 13:59

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В этом году православные верующие празднуют день поминовения 21 апреля.

Православные верующие в Беларуси отмечают Радуницу (Радоницу) 21 апреля 2026 года. Этот день поминовения не имеет постоянной даты, однако он всегда выпадает на девятый день после Пасхи. В Беларуси Радуница - выходной.

Радуница, история

У Радуницы изначально церковного подтекста не было. Это связано с тем, что предки отмечали день поминовения задолго до принятия христианства. Это был даже целый период, который длился неделю. Тогда посещались кладбища - и обязательно с застольями. А вино было принято выливать на землю. Таким образом, верили предки, получится заручиться расположением умерших родственников.

В современном мире Радуница признана главной родительской субботой. В этот день обязательно посещают кладбища, освещают могилы (характерно для некоторых регионов Беларуси), вспоминают усопших родственников и обязательно устраивают поминальный обед или ужин. Одно место за столом оставляли пустым – родственники могли сесть за стол.

Радуница в Беларуси: традиции

У белорусов одной из традиции было обязательное посещение кладбища всеми членами семьи. Интересно, что все они одевались при этром, как на праздник. Белорусский этнолог Татьяна Кухаронак рассказывала, что женщины, подходя к кладбищу, начинали голосить. Они продолжали и припадая к могиле лицом. После этого вся семья катала освященное яйцо по могиле и произносила: «Хрыстос Уваскрос!».

Все начиналось с главного для семьи захоронения. Потом было принято обходить могилы друзей и соседей. После этого семья рассаживалась вокруг одной из могил, где хозяйка, расставляла принесенные на кладбище блюда, на белую скатерть. К данной трапезе приглашали присоединиться и усопших родственников. Произносили следующие слова: «Святыя радзіцелі, хадзіце да нас хлеба і солі кушаць, старыя і малыя». Для усопших родственников оставляли по кусочку от каждого блюда, а также выливали воду и алкогольные напитки.

Белорусский историк Сергей Грунтов также обращает внимание на традицию крестьян в XIX садиться на кладбище на землю, а могилу накрывать скатертью.

В свою очередь, Татьяна Кухаронок обращает внимание и на некоторые исключения. Например, для трапезы могилу было принято класть только изнанкой вверх на могилу. В некоторых регионах Беларуси скатерть сохраняли и застилали ее на стол от грозы, предварительно перестирав.

Сергей Грунтов подчеркивает: ни живые, ни искусственные цветы в XIX веке на могилы не несли. Кстати, в 2026-м коммунальщики обратились к белорусам из-за цветов на кладбище.

Радуница, что нельзя делать

Под запретом ссоры, провоцирование конфликтов. На Радуницу не принято сажать и сеять – подобное могло привести к неурожаю. Церковь просит белорусов не превращать могилы усопших родственников в места распития спиртных напитков, а также не оставлять еду на могилках. Белорусский историк Сергей Грунтов рассказывал «Комсомолке», что предки никогда не забирали остатки еды после трапезы на могилах. Вместе с тем экологи призывают граждан отказаться от покупки искусственных цветов.

Радуница, что можно делать

По традиции, на указанный праздник ходят в церковь, молятся за усопших родственников, ставят заупокойные свечи, пишут записки об упокоении. Обязательно на Радуницу посещают могилы усопших родственников. Их приводят в порядок после зимы. Еще одна традиция – поминальный стол, за которым собираются все родственники, а одно место оставляют пустым. Считается, что усопшие родственники сядут за стол.

Радуница, народные приметы

Согласно приметам, солнечная погода обещает теплое лето. А о ненастном лете предупреждает пасмурная погода.

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