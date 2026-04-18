«Украинцы наметили путь к победе»
- 18.04.2026, 15:53
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Как остановить империю?
Такой вопрос сайт Charter97.org задал американскому генерал-лейтенанту в отставке, бывшему командующему войсками США в Европе, ветерану войн в Ираке и Афганистане Бену Ходжесу:
— Думаю, украинцы наметили путь к победе — уничтожение возможностей России по экспорту нефти и газа. Если Россия не сможет экспортировать нефть и газ, ей будет сложно не только продолжать войну против Украины, но и поддерживать экономику и удерживать олигархов в довольстве. Думаю, реальная проблема для Кремля сейчас — то, что Украина делает с их нефтяной и газовой инфраструктурой.
Далее видно, что российское влияние уже ослабевает. Они пытались вмешаться в выборы в Молдове — не получилось. В Венгрии — не получилось. Грузия — одно место, где им удалось несколько затормозить усилия по вестернизации. Их поддержка Лукашенко, очевидно, помогла ему в Беларуси.
Но складывается ощущение, что слабости и уязвимости России обнажились за последние несколько лет. Я никогда не мог в полной мере понять российский менталитет: там нет традиции либеральной демократии — вот почему люди не выходят на улицы. Путин вложил долгое время и большие затраты на обеспечение исключительно высокого уровня мощи внутренних силовых структур. Не знаю, чем это обернется, но как только олигархи по-настоящему начнут страдать, давление на Путина, думаю, усилится.